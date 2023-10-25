به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و پنجمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر اعضای این کمیسیون در محل وزارتخانه برگزار شد.

در بخشی از این نشست محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سخنانی با اشاره به تحولات این روزهای منطقه و عملیات طوفان‌الاقصی گفت: مردم غزه این روزها به صورت عجیب زیر موشک‌باران وحشیانه رژیم صهیونیستی قرار دارند و تعداد زیادی از مردم بی‌پناه به شهادت رسیده‌اند. تا کنون بیش از ۱۸۰۰ کودک در این درگیری‌های اخیر شهید شده‌اند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه یک فاجعه بزرگ انسانی و فراتر از آن نسل‌کشی در حال رخ دادن است، افزود: وجدان‌های بیدار در همه دنیا نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و حاکی از آن است که اتفاقات رخ داده یک مسئله دینی و اسلامی نیست، بلکه یک مسئله انسانی است و بایستی همه اراده‌ها برای برخورد با این رژیم غاصب تجمیع شود.

نزدیک بودن اضمحلال رژیم صهیونیستی

رئیس کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم تصریح کرد: شاید مهم‌ترین دلیل این حجم از کار وحشیانه رژیم صهیونیستی به واسطه پیروزی درخشانی بود که در طوفان‌الاقصی رخ داد. پیروزی درخشانی که در تاریخ مبارزات مردم فلسطین برای موضوع اشغال بی‌سابقه بود. در این عملیات طی یک روز شاهد هلاکت تعداد زیادی از نیروهای رژیم صهیونیستی بودیم و به همان تعداد هم افرادی گروگان گرفته شد. لذا رژیم صهیونیستی آن کینه‌ها را اینگونه با بمباران بی‌ضابطه و با کشتار کودکان و زنان و افراد بی‌پناه جبران می‌کند. ان‌شاءالله اضمحلال رژیم صهیونیستی نزدیک است و ما به زودی نماز را در بیت‌المقدس و به امامت رهبر عزیز انقلاب برپا خواهیم کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه به برنامه هفتم توسعه کشور اشاره و اظهار کرد: در این برنامه فعالیت‌های خوبی برای حوزه قرآن و از جمله حوزه حفظ پیش‌بینی شده است. من شنبه هفته جاری در مجلس بودم و در صحن علنی دیدم که این عددها احصا شده است. به هر حال مطالبه مهم مقام معظم رهبری در حوزه حفظ قرآن کریم روی زمین مانده و خروجی همه فعالیت‌های قرآنی که در کشور اتفاق می‌افتد، باید دو مسئله یکی توسعه روخوانی و روان‌خوانی قرآن برای عموم مردم و دیگری رسیدن به تعداد حفاظ مد نظر رهبر انقلاب باشد.

نسبت کمیسیون تبلیغ و ترویج با موضوع حفظ قرآن

وی در ادامه گفت: عددی که مقام معظم رهبری برای این مطالبه مهم انتخاب کرده‌اند با تمام دقت و از روی اشرافی که در این حوزه دارند، انتخاب شده است. وقتی رهبر انقلاب صحبت می‌کنند فارغ از جایگاه ولایت به عنوان یک معلم پیشکسوت و باسابقه و موفق قرآنی صحبت می‌کنند. ظرایفی که ایشان در بحث قرائات و حفظ در دیدارهای خود با قاریان و حافظان دارند و بیان می‌کنند برای همه مانند یک جلسه آموزشی است. کمیسیون تبلیغ و ترویج هدف اصلی خود را در این قرار دهد که همه این کارها را انجام دهیم تا مردم با قرآن انس بیشتری بگیرند، انس با قرآن از طریق روانخوانی و با حفظ قرآن پدید می‌آید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه ۱۱ سال از مطالبه قرآنی مقام معظم رهبری سپری شده است به طرح این سوال که طی این ۱۱ سال چند حافظ قرآن تربیت شده است پرداخت و گفت: تکلیف دستگاه‌ها مشخص است؛ هرجا نور قرآن ساطع شود از آلودگی‌ها پاک می‌شود و این را باید انجام دهیم. جلسه قبل همین کمیسیون به راه‌اندازی محافل با شکوه قرآنی در کشور اشاره‌ای داشتم، که این باید انجام شود.

رئیس کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم بیان کرد: یک زمان از درون جامعه افرادی همچون جواد فروغی می‌جوشید، نوجوانی که همه مردم دوست داشتند ایشان را ببینند و مانند ایشان شوند. هرجایی می‌رفت ازدحام می‌شد یا محمدحسین طباطبایی هم چنین وضعیتی داشت، الان دهه‌هاست دیگر این چهره‌ها را نداریم. این مسئله ماست. فعالان و دلسوزان قرآن جدا از اختلاف دیدگاه‌ها روی این مسئله کار کنند تا در فضای کارهایی که خروجی لازم ندارد، قرار نگیریم. درخواست و استدعای من از معلمان و اساتید قرآنی این است که روی این موضوعات تمرکز کنند. اگر می‌خواهیم جامعه ما قرآنی باشد باید الگوهای قرآنی معرفی کنیم.

اسماعیلی به مطالبه دیگر مقام معظم رهبری در مورد پایگاه قرآنی شدن مساجد اشاره و اظهار کرد: حضرت آقا می‌فرماید از طریق مساجد و پایگاه قرآنی کردن آنها به محافل دامن بزنید، من از روز اول که معظم‌له این را فرمودند از آقایان معاف و خداداده خواستم این موضوع را به نتیجه برسانند. الان گفته می‌شود عدد مساجدی که قرار است پایگاه قرآنی شوند به چهار هزار مسجد رسیده است. ان‌شاءالله اتفاق خوبی رخ دهد، من نگران این هستم که این اتفاقات را در جلسات بشنویم و مطرح کنیم اما آن را عملیاتی نکنیم.

نواقص را برای طرح در دولت اعلام کنید

وی در جلسه کمیسیون تبلیغ و ترویج قرآن کریم به بحث مسابقات قرآن جمهوری اسلامی ایران اشاره و اظهار کرد: درخواستم از دوستان این است که اگر نواقصی هست که می‌توان با طرح آن در دولت، برطرف شود، حتماً به ما طرح بدهند. در مورد نمایشگاه قرآن هم همین را گفتیم آقای معاف سه چهار ماه کار کرد و کار خوبی آماده شد تا در کمیسیون فرهنگی دولت طرح شود و به هیئت دولت برای تصویب نهایی برود. اگر این مصوبه به تصویب برسد ۲۳ دستگاه و وزارتخانه درگیر فعالیت‌های قرآنی خواهند شد.

وی به استفاده از حلقه‌های میانی در اجرای فعالیت‌های قرآنی اشاره و بیان کرد: باید به حلقه‌های میانی در حوزه قرآن فضا بدهیم، ما در دولت وظیفه تصدی‌گیری نداریم، ما تسهیل، نظارت و حمایت می‌کنیم، وقتی وارد تصدی‌گری می‌شویم که چاره‌ای نداشته باشیم یا کاری روی زمین مانده باشد.

نمادسازی قرآنی

رئیس کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم در مورد مسابقات قرآن جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: اینکه گفته می‌شود مسابقات قرآن مکان ثابتی ندارد حرف درستی است، ما باید نمادسازی کنیم. در استان همدان یک تالار قرآن داریم که همین اواخر ۱۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن اختصاص دادیم و من هم دنبال تخصیص این مبلغ هستم. زمانی که به عنوان استاندار در اصفهان حضور داشتم، قرار بود برای اجلاس عدم تعهد مجموعه سالن‌های اجتماعات درست شود که خوشبختانه اخیراً به نتیجه رسیده و جشنواره کودک و نوجوان هم در این مجموعه برگزار شده است. در آنجا هفت سالن در نظر گرفته شده است، برای برگزاری مسابقات می‌توان از چنین ظرفیت‌هایی استفاده کرد. ما آماده کمک هستیم البته خود اوقاف هم منابع خوبی دارد، هم زمین در اختیار دارد و می‌تواند این موضوع را بررسی کند. آن چیزی که در دولت قابل انجام است ما هیچ دریغی نداریم. من حتی اگر شده باشد از وزارت نفت و از حیث مسئولیت اجتماعی یا از همین بند «ه» که دارد محقق می‌شود، استفاده خواهم کرد تا بتوانیم چند کار زیرساختی انجام شود.