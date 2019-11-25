فروش ساعت‌ طلای تقلبی در آق قلا/ ۳ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نجفی از دستگیری بدل اندازها در آق قلا خبر داد و اظهارکرد: سه کلاهبردار در یک کارگروهی و حساب شده در کنار بانک کمین کرده و یکی از آن ها افراد مسنی که از بانک پول بر می داشتند، را شناسایی می کرد.

نجفی ادامه داد: سپس دو نفر دیگر که یکی جوان تر و دیگری پیرمرد بود در بیرون بانک با دعوای ظاهری بر سر قیمت ساعت طلا، فردی که شناسایی کرده بودند را به خرید این ساعت ترغیب می کردند.

وی ادامه داد: افراد پس از خرید ساعت طلا به قیمت های چند میلیونی، هنگام مراجعه به طلافروشی، متوجه تقلبی بودن آن می شدند.

دادستان با بیان این که دو نفر از اعضای این گروه بدل انداز دستگیر شده اند و یک نفر دیگر هم تحت تقیب است افزود: این افراد سابقه دارند و پیش تر هم در استان خراسان شمالی و شهرهای رامیان، کلاله، گنبدکاووس و علی آبادکتول به همین شیوه از مردم کلاهبرداری کرده بودند.

وی از کسانی که به این شیوه سرشان کلاه رفته است خواست برای شکایت و تکمیل اطلاعات پرونده به پلیس آگاهی استان مراجعه کنند.