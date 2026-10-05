دوازدهمین شماره «خردورزی» با پرونده‌ای درباره نسل نو منتشر شد

دوازدهمین شماره فصل‌نامه «خردورزی» با تمرکز بر مسائل نسل جدید، بحران هویت، شکاف نسلی و تأثیر الگوریتم‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر نوجوانان و جوانان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین شماره فصل‌نامه «خردورزی» با طرح این پرسش که «آیا نسل نو، سرنوشت تاریخی ما را بازتعریف می‌کند؟» منتشر شده است؛ شماره‌ای که بخش قابل توجهی از مطالب آن به بررسی وضعیت نوجوانان و جوانان در مواجهه با خانواده، رسانه، فناوری‌های نوین و جهان الگوریتم‌ها اختصاص دارد.

این شماره با سوژه «صعود، کابوس سیطره» و محور «حکمرانی نوجوان امروز در کشاکش جنگ‌شناختی و برزخ انکار» تلاش می‌کند از زاویه‌ای متفاوت به مسائل نسل جدید بپردازد و نسبت میان هویت، عاملیت، رسانه و الگوریتم را بررسی کند.

در این شماره، چهار پرونده با عنوان‌های «قفل پوچ»، «نقاب جعل»، «شوق فهم» و «نبض فردا» به مسائل نوجوانان اختصاص یافته است. در پرونده «قفل پوچ» این پرسش مطرح می‌شود که «پناهندگی دیجیتال نوجوان واکنشی دفاعی است یا شکاف نسلی؟»؛ «نقاب جعل» نیز به این موضوع می‌پردازد که هویت دیجیتال نوجوان، انتخابی آزاد است یا حاصل طراحی الگوریتم‌ها؟

پرونده «شوق فهم» با طرح این پرسش که «مغز نوجوان در محاصره الگوریتم؛ چه کسی تصمیم می‌گیرد؟» به تأثیر فضای الگوریتمی بر ذهن و انتخاب‌های نسل جدید می‌پردازد و در پرونده «نبض فردا» این پرسش دنبال می‌شود که چرا نسل جدید در سناریوی بزرگ‌ترها بازی نمی‌کند؟

از دیگر مطالب این شماره می‌توان به موضوعاتی همچون «خانه؛ پناهگاه یا اتاق بازجویی؟»، «کوچ به زیرزمین» با محور پنهان‌کاری و نسبت آن با اصرار والدین، «دلبستگی به چت‌بات‌ها؛ کالایی‌سازی همدلی» و تولد یک شریک عاطفی جدید در عصر انزوای شناختی اشاره کرد.

همچنین موضوعاتی همچون «اقتدار آمرانه؛ چرا زیست دوگانه تنها ملجأ نسل نو شد؟»، «گذار از قیمومیت؛ دیکتاتوری صداهای رسمی» با محور سودای بازپس‌گیری حق عاملیت، «انقلاب کریتورها» درباره بازچینی قواعد بازار، رسانه و شهرت توسط نسل جدید و «عصر کپشن‌زدگی» با تمرکز بر زوال تعمق و مسخ کلمات در محاصره امپریالیسم تصویر، از دیگر مطالب این شماره هستند.

در بخش دیگری از این شماره نیز با عنوان «لهجه آمریکایی چت‌جی‌پی‌تی»، موضوع انقیاد زبان و اندیشه و تأثیر فناوری‌های هوش مصنوعی بر این حوزه بررسی شده است.

«خردورزی» در این شماره، مسیر بحث را از خانواده و هویت آغاز می‌کند و به رسانه، جهان الگوریتمی و نقش نسل جدید در ساخت آینده می‌رساند. در معرفی این شماره آمده است که نوجوان امروز دیگر صرفاً در فاصله میان کودکی و بزرگسالی تعریف نمی‌شود و خانواده، مدرسه، رسانه و الگوهای پیشین تربیت با پرسش‌های تازه‌ای از سوی این نسل مواجه شده‌اند؛ پرسش‌هایی که از بحران هویت و شکاف نسلی تا زیست در جهان الگوریتم‌ها و شبکه‌های اجتماعی امتداد پیدا می‌کنند.

این فصل‌نامه همچنین با طرح این پرسش که «نوجوان امروز را چگونه باید فهمید و چگونه می‌توان به جای مدیریت او، امکان گفت‌وگو، رشد و اثرگذاری واقعی را برایش فراهم کرد؟» تلاش کرده است زمینه‌ای برای بررسی عمیق‌تر نسبت نسل نو با جامعه و ساختارهای موجود فراهم کند.

شماره دوازدهم فصل‌نامه «خردورزی» به مدیرمسئولی رفیع‌الدین اسماعیلی و سردبیری مجید رحیمی در ۲۰۴ صفحه منتشر شده و شامل بیش از ۴۰ گفتار و یادداشت تخصصی از استادان و پژوهشگران حوزه‌های روان‌شناسی، علوم اجتماعی و علوم شناختی است.

علاقه‌مندان برای تهیه این شماره می‌توانند به وب‌سایت مجله یا شناسه kheradvarzi_com در پیام‌رسان‌های ایتا و تلگرام مراجعه کنند.