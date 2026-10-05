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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۱

رفع تصرف ۲۳۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی در چهارمحال‌وبختیاری

رفع تصرف ۲۳۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی در چهارمحال‌وبختیاری

شهرکرد- فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری از رفع تصرف ۲۳۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج صفری از رفع تصرف ۲۳۲ هزار متر مربع از اراضی دولتی در شش‌ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در راستای صیانت از اراضی دولتی افزود: با تلاش مأموران یگان حفاظت اداره‌ کل راه و شهرسازی استان، طی انجام ۲۱ مأموریت و بر اساس دستورات مقامات قضایی، ۲۳۲ هزار متر مربع از اراضی دولتی که به‌ صورت غیر قانونی تصرف شده بود، رفع تصرف شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت حفاظت از سرمایه‌های ملی افزود: ارزش اراضی رفع تصرف‌ شده بالغ بر یک‌هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است که با اجرای این اقدامات، این سرمایه ملی به بیت‌ المال بازگردانده شد.

صفری همچنین از همکاری و همراهی مجموعه دادگستری و فرماندهی انتظامی استان در اجرای مأموریت‌های یگان حفاظت قدردانی کرد و بر تداوم اقدامات قانونی برای جلوگیری از تصرف اراضی دولتی و برخورد با متخلفان تأکید کرد.

وی همچنین از شهروندان تقاضا کرد در صورت مشاهده هرگونه تصرف در اراضی ملی، مراتب را جهت پیگیری و برخورد قانونی به شماره تلفن ۳۳۳۳۳۳۱۷ گزارش نمایند.

کد مطلب 6968195

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