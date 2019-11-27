ترامپ به جلسه استیضاح خود دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، «جرولد نادلر» رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا از دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور خواست در نخستین جلسه استماع این کمیته که قرار است در تاریخ ۴ دسامبر (۱۲ آذر) پیرامون استیضاح وی برگزار شود، شرکت کند.

وی در این باره گفت: ترامپ ۲ گزینه دارد، یا در جلسه شرکت کند یا از شکایت کردن پیرامون این مسئله دست بردارد.

گفتنی است چنانچه ترامپ در این جلسات شرکت کند، از حق سوال پرسیدن از شاهدان برخوردار خواهد بود.

این جلسات، معرف مرحله جدیدی از روند استیضاح ترامپ از بابت اعمال فشار بر «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی به منظور تحقیق درباره جو بایدن رقیب دموکرات در عرصه انتخابات ۲۰۲۰ است.

در این پرونده که به «اوکراین گیت» معروف شده، ترامپ متهم است که تهدید کرده در صورت عدم همکاری زلنسکی کمک‌های نظامی به اوکراین را قطع خواهد کرد.

هفته گذشته نیز، کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان به ریاست «آدام شیف» به جلسات استماع علنی که طی ۲ هفته برگزار شد، پایان داد.