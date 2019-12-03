تبدیل واردکننده به تولیدکننده در ارس ارزشمند است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، موسی خلیل اللهی در حاشیه برگزاری جلسه ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی استان که در منطقه آزاد ارس برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران گفت: فلسفه ایجاد مناطق آزاد در کشور تولید و صادرات بود که خوشبختانه این موضوع در ارس آغاز شده است.

وی افزود: در جلسه امروز عمده مسائل مطرح شده درباره شرکت های تولیدی و خدماتی منطقه آزاد ارس بود.

خلیل اللهی با بیان اینکه هدف ما کمک به رونق تولید و صادرات و اشتغالزایی است، اظهار کرد: رفع موانع تولید و صادرات و اشتغالزایی یکی از اهداف مهم ما برای کمک به تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی پیش از ظهر امروز بعد از حضور در مزار شهدای سوم شهریور ۱۳۲۰ از تعدادی از واحدهای تولیدی منطقه آزاد ارس بازدید کرده و در جلسه ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی استان که در سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد حضور داشته و دستور بررسی سریع و رفع موانع این شرکت ها را صادر کرد.