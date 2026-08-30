اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد: یک نفتکش روز گذشته در فاصله ۱۲ مایل دریایی شمال خصب در عمان با یک پرتابه هدف قرار گرفت.

براساس این گزارش، این نفتکش هنگام حرکت به سمت خلیج فارس از طریق تنگه هرمز، توسط یک پرتابه ناشناس مورد اصابت قرار گرفت.

پیشتر و در هفته های گذشته نیز، گزارش های مشابهی از وقوع حادثه دریایی در نزدیکی سواحل عمان منتشر شده بود.

در موارد مشابه، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از شناورهای عبوری در منطقه خواسته است ضمن رعایت احتیاط، هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند.