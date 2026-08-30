  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز

اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز

یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز توسط یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد: یک نفتکش روز گذشته در فاصله ۱۲ مایل دریایی شمال خصب در عمان با یک پرتابه هدف قرار گرفت.

براساس این گزارش، این نفتکش هنگام حرکت به سمت خلیج فارس از طریق تنگه هرمز، توسط یک پرتابه ناشناس مورد اصابت قرار گرفت.

پیشتر و در هفته های گذشته نیز، گزارش های مشابهی از وقوع حادثه دریایی در نزدیکی سواحل عمان منتشر شده بود.

در موارد مشابه، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از شناورهای عبوری در منطقه خواسته است ضمن رعایت احتیاط، هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند.

کد مطلب 6932359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها