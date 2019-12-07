اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان قزوین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین معارفه اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان قزوین صبح شنبه با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان قزوین و جمعی از قضات برگزار شد.

حجت الاسلام نوراله قدرتی در این مراسم با اشاره به اینکه برای رسیدگی به برخی جرائم مطبوعات لازم است اعضای هیئت منصفه از بدنه خود جامعه تعیین شود گفت: انتخاب اعضای هیئت منصفه از صنوف مختلف بوده و این امر بیانگر توجه قانونگذار به رعایت انصاف و اعتدال در جامعه و کمک به قضاوت در خصوص برخی مطالبات عمومی و به عبارت دیگر اعتبار بخشیدن و کمک خواهی از وجدان عمومی است.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه مطبوعات زبان گویای جامعه است و نباید به آن سخت گیرانه و تنگ نظرانه نگاه کرد افزود: مقام قضائی در رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی جرم را صرفا به لحاظ قانونی مورد بررسی قرار می دهد اما حضور هیئت منصفه در کنار قاضی توجه به حواشی، آسیب ها و تبعات اجتماعی و سایر موارد را در خصوص سه ضلع یک پرونده که شامل شاکی، متهم، و جامعه می باشد را مد نظر قرار می دهد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: خوشبختانه در استان بدلیل اینکه اصحاب رسانه فهیم مشغول فعالیت هستند میزان پرونده ها در این حوزه بسیار اندک است.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه سیاست دستگاه قضائی گسترش فرهنگ صلح و سازش است، در نظر داریم تا در خصوص رسیدگی به جرائم مطبوعاتی نیز شعبه ویژه ای را در شورای حل اختلاف استان راه اندازی کنیم.

اعضای هیائت منصفه مطبوعات استان قزوین در راستای اجرای مفاد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون مطبوعات مصوب سال ۷۹ تعیین شده و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بایستی حتما با حضور اعضای این هیئت برگزار شود.