اعضای جدید هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مازندران تحلیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران صبح دوشنبه در مراسم معارفه و تحلیف ۱۴ عضو جدید هیأت منصفه مطبوعات استان در ساری، اظهار کرد: اعضای هیئت منصفه به عنوان نماینده مردم در کنار قضات، نقش مؤثری در صدور رأی عادلانه دارند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیأت منصفه مطبوعات باشد؛ بر این اساس هیأت منصفه باید با حضور در دادگاه، در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به قضات در کشف حقیقت کمک کنند.

پوریانی تصریح کرد: اعضای هیئت منصفه باید شرایط استانی و کشوری را در پرونده‌ها لحاظ و به سابقه و انگیزه افراد توجه کنند؛ همچنین نگاهشان به موضوع باید قانونی و به دور از گرایش‌های شخصی و گروهی باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران بر رعایت تقوا و امانتی که از طرف عموم مردم به اعضای هیأت منصفه مطبوعات اعطا شده، تاکید کرد و گفت: همه ما امانت دار مردم هستیم و باید دور از شخصی نگری با رعایت انصاف و عدالت به پرونده‌ها نگاه کنیم.

گفتنی است در پایان این جلسه، ضمن قدردانی از زحمات اعضای پیشین هیأت منصفه، ۱۴ عضو جدید پس از ادای سوگند با دریافت احکام صادره ازسوی قوه قضائیه رسماً فعالیت خود را آغاز کردند.