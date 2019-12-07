اجرای طرح کشت متمرکز دانش بنیان در ۸۰۰۰ رقبه گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام روح الله سلیمانی فرد اظهارکرد: کشت متمرکز دانش بنیان به عنوان پایلوت در اراضی موقوفه آستان مقدس امامزاده حبیب الله(ع) بخش نوکنده شهرستان بندرگز آغاز شد.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح در هشت هزار رقبه از اراضی موقوفه استان گلستان با مساحتی بالغ بر ۶ هزار هکتار و شامل اراضی دشت، اراضی شمالی و جنوبی، کشت های نوین انجام می شود.

سلیمانی فرد ادامه داد: با توجه به مشورت با جهاد کشاورزی استان و شهرستان ها در مدت یک سال و همچنین مشورت مجموعه های دانشگاهی، کارگاه هایی تشکیل شد که با توجه به الگوی کشت دانش بنیان بتوانیم کشت های متنوعی را با هدف ایجاد اشتغال پایدار و تثبیت اشتغال موجود در استان گلستان و همچنین رونق تولید که فرمایش رهبر معظم انقلاب است و افزایش راندمان در سطح و کیفیت را به دنبال دارد، ایجاد کنیم.

وی افزود: از مستاجرانی که در اراضی موقوفه مخصوصاً در بخش کشاورزی و در باقیمانده فصل کشت پاییزه فعالیت می کنند درخواست می کنیم که حتما براساس الگوهای کشتی که با مراجعه به ادارات اوقاف وجهاد کشاورزی به آنها توصیه می شود در گونه های گیاهان دارویی نظیر زعفران، زیره، زرشک، سیاهدانه و غیره ورود پیدا کنند تا بتوانیم به اهدافی که مد نظراست دست پیدا کنیم.

سلیمانی فرد خاطرنشان کرد: اراضی موقوفه مستعدی در جوار آستان مقدس امامزادگان، مساجد و بقاع متبرکه استان وجود دارد که کمتر از آنها استفاده می شود و به جوانان علاقمند توصیه میشود با مراجعه به ادارات اوقاف سراسر استان و با مشورت کارشناسان آمادگی خود را جهت فعالیت در این اراضی اعلام کرده تا بتوانند با هدف ایجاد منابع مالی پایدار برای اماکن مذهبی و همچنین تقویت سبد اقتصادی خانوار و اشتغال از اراضی موقوفه استفاده کرده و برمبنای کشت های دانش بنیان فعالیت کنند.