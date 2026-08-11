به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، «مرد عنکبوتی: روز کاملاً جدید» پس از آنکه در آخر هفتهای که گذشت ۱۰.۶ میلیون دلار دیگر در گیشههای هند فروخت، مجموع فروش کلی خود را به رقم ۵۲.۸ میلیون دلار رساند تا عنوان پرفروشترین فیلم هالیوودی تمام تاریخ هند را از آن خود کند.
این فیلم با بازی تام هالند و زندیا، تنها پس از ۱۱ روز اکران، رکورد قبلی را که متعلق به «فیلم آواتار: راه آب» جیمز کامرون در سال ۲۰۲۲ بود، شکست. این فیلم که از ۳۰ جولای و یک روز قبل از اکران جهانیاش، در هند اکران شد، با رقبای زیادی روبهرو نشده، گرچه قرار است ۲ فیلم بزرگ داخلی شامل «باتوارا ۱۹۴۷» با بازی سانی دئول و «آواراپان ۲» ساخته نیتین کاکار با بازی عمران هاشمی در آخر هفته آینده اکران خود را شروع کنند.
«مرد عنکبوتی: روز کاملاً جدید» دومین فیلمی است که به سرعت از مرز یک میلیارد دلار در گیشه بینالمللی عبور کرده و تنها ظرف ۱۱ روز فروش جهانی آن به ۱.۶۷ میلیارد دلار رسیده است.
امسال تابستان خوبی برای فیلمهای هالیوودی در هند رقم خورده است و هم «اودیسه» کریستوفر نولان که از ۱۷ جولای اکران شد و هم «وسواس» که اوایل تابستان در ۲۹ می اکران شد، بیش از نقطه عطف یک میلیارد روپیه (۱۰ میلیون دلار) فروش داشتهاند.
هالیوود و دیگر فیلمهای خارجی به طور معمول تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از سهم بازار هند را در اختیار دارند و توجه بیشتر مردم معطوف فیلمهای داخلی است. سال ۲۰۲۵، فیلمهای بینالمللی ۱۰ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دادند و «آواتار: آتش و خاکستر» با ۲۶.۴ میلیون دلار پرفروشترین فیلم هالیوودی شد. پرفروشترین فیلم داخلی سال پیش اکشن حماسی هندی زبان «دوراندار» با فروش ۱۰۴.۸ میلیون دلار بود.
در نیمه اول سال ۲۰۲۶، فیلمهای بینالمللی تنها ۸ درصد بازار سینمای هند را در اختیار داشتند و «وسواس» با حدود ۱۰ میلیون دلار (یک میلیارد روپیه) و «پروژه هیل مری» با ۹.۲ میلیون دلار (۸۸۰ میلیون روپیه) پرفروشترین فیلمها بودند، در حالی که «دوراندور: انتقام» با ۱۳۲ میلیون دلار در صدر جدول نیمه اول سال جای داشت.
وضع گیشه سینماهای هند امسال امیدوارکننده بوده و در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۶ بیش از ۶۶۱.۵ میلیون دلار (نزدیک ۶۴ میلیارد روپیه) فروش ثبت شده است تا موفقترین نیمه اول یک سال از زمان همهگیری به بعد تجربه شود. این فروش حدود ۱۰ درصد بیشتر از نیمه اول سال ۲۰۲۵ است.
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