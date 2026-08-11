اعزام ۲۵۰۰ زائر پیاده در قالب ۹ کاروان از کاشمر به مشهد مقدس

حجتالاسلام محمدحسین صداقتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال ۹ کاروان پیاده برای عزیمت به مشهد مقدس و شرکت در مراسم سالروز شهادت امام رضا(ع) حرکت کردهاند که تعدادی از این کاروانها حرکت خود را از کاشمر آغاز کرده و برخی نیز از قدمگاه نیشابور و ملکآباد به سمت مشهد حرکت کردهاند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشمر افزود: زائران این کاروانها تلاش میکنند با پیمودن مسیر به صورت پیاده، همزمان با صبح شهادت امام رضا(ع) به مشهد مقدس و حرم مطهر رضوی برسند.
وی با بیان اینکه مجموع جمعیت این ۹ کاروان حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر است، تصریح کرد: ایستگاههای مختلفی برای پذیرایی و ارائه خدمات به زائران پیاده در مسیر پیشبینی شده است.
صداقتی ادامه داد: در محدوده شهرستان کاشمر، علاوه بر کاروانهای پیاده این شهرستان، از کاروانهایی که از سایر شهرستانها از مسیر کاشمر عبور میکنند نیز پذیرایی خواهد شد و سه ایستگاه در این مسیر برای خدمترسانی به زائران فعال شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشمر درباره ترکیب جمعیتی کاروانهای پیاده نیز گفت: تقریباً ۵۰ درصد زائران را بانوان و ۵۰ درصد را آقایان تشکیل میدهند و نکته قابل توجه، حضور پررنگ جوانان و نوجوانان در این کاروانهاست.
وی افزود: با توجه به سختی مسیر و مسافت طولانی، استقبال جوانان و نوجوانان از این حرکت قابل توجه است و حدود ۹۰ درصد جمعیت کاروانهای پیاده را جوانان و نوجوانان تشکیل میدهند که این موضوع مایه افتخار است.
صداقتی درباره تعداد کاروانهای امسال نسبت به سال گذشته نیز اظهار کرد: از نظر تعداد جمعیت تغییر چشمگیری نسبت به سال گذشته نداشتهایم، اما تعداد کاروانها نسبت به سال قبل دو کاروان کاهش یافته است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشمر درباره برنامهریزی برای حضور زائران پس از رسیدن به مشهد گفت: از مبدأ حرکت کاروانها، هماهنگی لازم با روحانیون کاروانها انجام شده تا روحانی همراه کاروانها باشند و در طول مسیر به زائران خدمات فرهنگی و مذهبی ارائه کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه این زائران پس از طی مسافت طولانی و تحمل خستگی زیاد، معمولاً در شب یا صبح روز شهادت به مشهد میرسند، برنامهریزی اصلی آنها پس از ورود، حضور در حرم مطهر رضوی خواهد بود.
صداقتی بیان کرد: کاروانهای سواره و هیئتهایی که در مشهد اسکان دارند، معمولاً برنامههای مختلفی در سطح شهر مشهد و حرم مطهر رضوی برگزار میکنند که هماهنگیهای لازم برای تسهیل ورود زائران به حرم انجام میشود و در صورت نیاز، نامههای مربوط به ورود آنها نیز صادر خواهد شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشمر در ادامه با اشاره به برنامههای شهرستان کاشمر در ایام منتهی به شهادت امام رضا(ع) گفت: برنامههای مختلفی د این ایام تا روز شهادت امام رضا(ع) در شهرستان پیشبینی شده است.
وی افزود: برنامه محوری این ایام همچنان در تجمعات خیابان خرمشهر برگزار میشود و همچنین مراسم شب شهادت و خطبهخوانی در هیئت امام رضا(ع) نیز همانند سالهای گذشته برگزار خواهد شد.
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