ضرورت وحدت در گام دوم انقلاب؛ لزوم مطالعه تاریخ معاصر برای جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حکمت شب دوشنبه در اجتماع حماسی مردم دارالعباده یزد در تکیه تاریخی امیرچقماق اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین توصیه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی به جوانان مطالعه تاریخ به ویژه تاریخ معاصر است.

وی در تشریح تحولات ضمن اشاره به مبدا تغییرات منطقه غرب آسیا گفت: به دنبال قرارداد «سایکس پیکو» در خلال جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۶، استعمار غرب کشورهای منطقه را بین انگلستان و فرانسه تقسیم می‌کرد.

دبیر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در استان یزد بیان کرد: بعد از این قرارداد بود که تاسیس رژیم صهیونیستی در قلب جهان اسلام را شاهد بودیم، تا این رژیم نماینده منافع غرب در منطقه مهم جهان اسلام باشد.

حکمت ادامه داد: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) پیروزی را کسب کرد و جمهوری اسلامی ایران مانع ادامه منافع غرب در منطقه حساس غرب آسیا شد.

وی تصریح کرد: هر چند آمریکا و اروپا به دنبال قرارداد جدیدی از «ساکس پیکو» بودند اما با درایت‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی و با تلاش‌های شهید حاج قاسم سلیمانی این نقشه شوم امریکا به نتیجه نرسید.

حکمت ادامه داد: بنابراین آمریکا به صورت مستقیم جنگ بزرگی را علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کرد و با جنایت تروریستی خود رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند و فرماندهان نخبه و عالی رتبه کشور را از دست دادیم.

دبیر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در استان یزد تشریح کرد: هر چند آنها گمان می‌کردند جمهوری اسلامی ایران سقوط می‌کند و نام این عملیات را خشم حماسی گذاشته بودند اما بعدها مورد مضحکه روزنامه‌نگاران و نویسندگان قرار گرفتند و روزنامه فایننشال تایمز چاپ انگلستان عملیات «خشم حماسی» را به عنوان عملیات «شکست حماسی» تعبیر نمود.

حکمت گفت: در دوران ۳۷ سال از رهبری حکیم، امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا، نیروهای مسلح در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران به جایگاهی رسیده‌اند که تعجب همگان را در پی داشت و توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آشکار شد هر چند این‌ها خود بخشی از توانمندی‌های بزرگ ملت ایران است.

وی همچنین به تهدیدهای پی‌درپی آمریکایی‌ها اشاره نمود و بیان کرد: دشمن تجاوز کار پاسخ این تهدیدها را مشاهده نمود چرا که ملت شهادت طلب ایران با تهدید تسلیم نمی‌شوند.

وی با اشاره به قولی از مولوی به بیت مشهور «رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون رهند از دست خود دستی زنند/ چون جهند از نقص خود رقصی کنند» گفت: شهدای ما رقص کنان به سوی میدان شهادت شتابان رفته‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در این اجتماع حماسی و پرشور گفت: یکی از مهم‌ترین تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی را وحدت و پرهیز از اختلافات است که همه باید به این امر مهم توجه کافی داشته باشند.

وی در پایان توجهات را به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که امام شهید انقلاب در چله دوم انقلاب خطاب به ملت ایران به ویژه جوانان نوشتند جلب کرد.