اعجوبه استقلال با اختلاف بهترین بازیکن تهاجمی لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر مهدی قائدی که تاثیرگذارترین و امتیاز آورترین بازیکن فصل جاری است، با پاس گل ۳ امتیازی اش مقدمات شکست پدیده مقابل استقلال را ایجاد کرد تا همچنان تاثیرگذارترین بازیکن فصل باشد.

قائدی با ۶ گل بعد از مقانلو و در کنار دیاباته و آل کثیر در رده دوم جدول گلزنان برتر و با ۵ پاس گل، بالاتر از همه پاسورها قرار دارد تا در مجموع با تاثیرگذاری مستقیم روی ۱۱ گل بهترین بازیکن تهاجمی لیگ باشد.

پس از اعجوبه ۲۰ ساله استقلالی‌ها، شهریار مقانلو با ۷ گل دومین بازیکن برتر تهاجمی، شیخ دیاباته دیگر مهاجم آبی پوشان با ۶ گل و یک پاس گل به همراه مهدی ترابی از پرسپولیس با ۵ گل و ۲ پاس گل و تاثیرگذاری مستقیم روی ۷ گل، در رده بعدی قرار دارند.

عیسی آل کثیر از صنعت نفت با ۶ گل، علی علیپور از پرسپولیس با ۴ گل و ۲ پاس گل، سعید واسعی از پیکان با ۳ گل و ۳ پاس گل، امید نورافکن از سپاهان به همراه وریا غفوری از استقلال با ۲ گل و ۴ پاس گل، هر یک با تاثیرگذاری مستقیم روی ۶ گل، دیگر بازیکنان برتر در فاز تهاجمی می باشند.