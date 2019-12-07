گوشی هواوی نخست وزیر انگلیس جنجال آفرین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوربس، در شرایطی که انگلیس از طرف دولت ترامپ برای عدم همکاری با هواوی به منظور ارائه خدمات نسل پنجم تلفن همراه تحت فشار قرار دارد، این اقدام جانسون به مذاق برخی منتقدان وی خوش نیامده و آنها استفاده جانسون از یک گوشی هواوی را تهدیدی برای امنیت ملی این کشور دانسته اند.

جانسون و ترامپ به تازگی در جریان برگزاری نشست ناتو در لندن با یکدیگر دیدار کرده بودند و تحلیل گران معتقد بودند جانسون در جریان این دیدار دیدگاه های ترامپ بر علیه هواوی را کم و بیش پذیرفته است، به خصوص که نخست وزیر انگلیس بعد از این نشست اگر چه مانعی بر سر راه سرمایه گذاری هواوی در این کشور ندیده بود، اما تصریح کرده بود که منافع و امنیت ملی انگلیس را بدین خاطر به خطر نمی اندازد.

در این میان سلفی گرفتن جانسون با گوشی هواوی در یک برنامه تلویزیونی مورد انتقاد قرار گرفته است. بعد از تشدید انتقادها بر علیه نخست وزیر انگلیس، اعلام شد که این گوشی متعلق به جانسون نبوده و از یکی از کارکنان شبکه تلویزیونی مذکور برای تهیه عکس سلفی به امانت گرفته شده است.

در این میان اگر چه هواوی در این زمینه موضع گیری رسمی نداشته، اما یکی از کارکنان این شرکت به شوخی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: حیف شد که برای تهیه این عکس از گوشی جدیدتر میت ۳۰ استفاده نشده است. این گوشی فناوری نسل پنجم و تازه ترین دستاوردهای هواوی را به نمایش می گذارد.