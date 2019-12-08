اتاق «مادر و کودک» در شهر همدان احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان سلماسی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اگرچه شهر دوستدار کودک و شهر همهشمول از رویکردهایی هستند که در ادبیات شهری ایران چندان جدید محسوب نمیشوند با این وجود و همچنان بسیاری از فضاهای شهری کشور حضور بیدغدغه گروههای مختلف جامعه از جمله بانوان و کودکان را فراهم نمی آورند.
وی بااشاره به نبود مکانهای مناسب برای رسیدگی به نوزادان و کودکان در فضاهای عمومی عنوان کرد: ایده ایجاد این اتاقها حدود یک دهه پیش در پایتخت مطرح شد و به صورت محدود در برخی مکانهای عمومی از جمله پایانههای حملونقل برونشهری اجرایی شده است.
وی یکی از مهمترین کارکردهای این اتاق ها را فراهم کردن فرصت بیشتر برای حضور مادران در فضاهای عمومی و بیرون از خانه برشمرد و گفت: بسیاری از مادران پس از به دنیا آمدن فرزندانشان به این علت که نمیتوانند مانند قبل از این شرایط به کارهای خود برسند، احساس محدودیت میکنند؛ از اینرو این اتاق ها فرصتی برای حضور آنها به همراه فرزندانشان را ایجاد میکند.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان همچنین افزود: در واقع مادران وقتی بدانند بیرون از خانه، فضایی وجود دارد که میتوانند با آرامش به فرزندان خود رسیدگی کنند، این مهم بر سبک زندگی در نگاه به خود و تجربه مادرشدن آنان، تأثیرگذار است.
سلماسی گفت: از منظر کلان، دستیابی به این شرایط، تحقق برخی جنبههای عدالت جنسیتی بهمنظور استفاده از فضاهای شهری را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: در اکثر مکانهای عمومی با مشکلات مادران در راستای رسیدگی هر چه بهتر فرزندان مواجه میشویم که ضروری است حقوق اولیه این افراد از سوی مدیریتشهری دیده شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان همچنین با توجه به اینکه وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستورالعمل اجرایی راهاندازی اتاقهای مادر و کودک در این وزارتخانه را تهیه و به استانها و شهرستانها ارسال کردهاند؛ گفت: امروزه در ایران شهرداریها صرفاً سازمانهای خدماتی و عمرانی محسوب نمیشوند و رسالت آنها محدود به نظافت یا انجام امور عمرانی نیست؛ بلکه وظایف فرهنگی و اجتماعی به مجموعه وظایف شوراها و شهرداریها اضافه شده و آنان موظفند برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تلاش کنند.
سلماسی اظهار کرد: از سوی دیگر بر اساس تأکید کارشناسان، برنامهریزان امر باید با اتخاذ برنامهریزی اصولی، همه جانبه و هر چه زودتر، این راهبرد را در سطح شهر همدان محقق کنند تا از دغدغه خانوادهها بکاهد.
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