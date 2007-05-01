توسعه شهر مدیون تلاش کارگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف در مراسم قدردانی از کارگران نمونه شهرداری تهران، ضمن تبریک روز جهانی کارگر به تمام کارگران، افزود: اینکه در دین مبین اسلام پیامبر (ص) دست کارگر را می بوسد اهمیت اسلام به آبادانی و زیبایی را نشان می دهد.

به گفته وی، نقش اصلی در توسعه، آبادانی و پیشرفت شهر ما را کارگران با زحمات و تلاش های شبانه روزی خود بر عهده دارند.

شهردار تهران در ادامه گفت: من هم تافته جدا بافته نیستم و در خانواده ای کارگری بزرگ شده ام و در این حال و هوا تربیت شده ام.

وی اظهار داشت: امروز همه ما بر دستان شما کارگران بوسه می زنیم و به شما افتخار می کنیم.

شهردار تهران افزود: من به عنوان مدیر شهر وظیفه خود می دانم که هرگز اجازه ندهم، همکاری شرمنده همسر و فرزندانش شود و سرشکستگی او مقابل خانواده اش یعنی سرشکستگی من در شهرداری.

قالیباف گفت: اگر نتوانسته ایم همه مشکلات شما کارگران زحمتکش را حل کنیم اما لحظه ای از توجه به شما غفلت نکرده ایم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم در سال جاری در کنار توجه به مسائل خدماتی و معیشت روزانه کارکنان، مهم ترین دغدغه آنان را که مسکن است، حل کنیم.