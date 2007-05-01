۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۸:۳۱

قالیباف در همایش تجلیل از کارگران نمونه شهرداری تهران:

توسعه شهر مدیون تلاش کارگران است

شهردار تهران گفت: اگر امروز کار و تلاشی در شهر انجام می گیرد به دست پرتوان کارگران گمنامی است که توسعه شهر، مدیون زحمات یکایک آنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف در مراسم قدردانی از کارگران نمونه شهرداری تهران، ضمن تبریک روز جهانی کارگر به تمام کارگران، افزود: اینکه در دین مبین اسلام پیامبر (ص) دست کارگر را می بوسد اهمیت اسلام به آبادانی و زیبایی را نشان می دهد.

به گفته وی، نقش اصلی در توسعه، آبادانی و پیشرفت شهر ما را کارگران با زحمات و تلاش های  شبانه روزی خود بر عهده دارند. 

شهردار تهران در ادامه گفت: من هم تافته جدا بافته نیستم و در خانواده ای کارگری بزرگ شده ام و در این حال و هوا تربیت شده ام.

وی اظهار داشت: امروز همه ما بر دستان شما کارگران بوسه می زنیم و به شما افتخار می کنیم.

شهردار تهران افزود: من به عنوان مدیر شهر وظیفه خود می دانم که هرگز اجازه ندهم، همکاری شرمنده همسر و فرزندانش شود و سرشکستگی او مقابل خانواده اش یعنی سرشکستگی من در شهرداری.

قالیباف گفت: اگر نتوانسته ایم همه مشکلات شما کارگران زحمتکش را حل کنیم اما لحظه ای از توجه به شما غفلت نکرده ایم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم در سال جاری در کنار توجه به مسائل خدماتی و معیشت روزانه کارکنان، مهم ترین دغدغه آنان را که مسکن است، حل کنیم.

