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۱۹ آذر ۱۳۹۸، ۷:۵۶

رفتار عجیب «امباپه» با سرمربی پاری‌سن ژرمن

رفتار عجیب «امباپه» با سرمربی پاری‌سن ژرمن

کیلیان امباپه در بازی تیمش مقابل مون پلیه زمانی که تعویض شد رفتاری عجیب همراه با بی احترامی به سرمربی تیمشان بروز داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر کیلیان امباپه در تیم فوتبال پاری‌سن ژرمن خوشحال نیست. حتی رابطه‌اش هم با توماس توخل، سرمربی تیم خوب نیست.

ملی‌پوش فرانسوی در دقیقه ۹۰ بازی تیمش مقابل مون پلیه از زمین بیرون کشیده شد و این موضوع باعث عصبانیت او شد! او ناراحت بود که چرا مربی او را برای بیرون کشیدن انتخاب کرده است.

وقتی توخل امباپه را بیرون آورد، سعی کرد طبق معمول کاری که مربیان با بازیکنان انجام می‌دهد از او استقبال و تشکر کند، اما امباپه مدام طرف دیگر را نگاه می‌کرد و مربی را نادیده می‌گرفت.

در آن بازی پاریس موفق به برد ۳ بر یک مون پلیه شد و امباپه گل دوم تیمش را زد. شاید او امیدوار بود بتواند مقابل حریف خسته گلی دیگر بزند.

واکنش توخل به رفتار او بعد از بازی اما به این صورت بود. او با خنده گفت: او هیچ وقت نمی‌خواهد از زمین بازی بیرون برود. ما داشتیم ۳ بر یک می‌بردیم و آخر بازی بود، در نتیجه تصمیم گرفتم او را بیرون بیاورم. او تصمیمم را پذیرفت، حتی اگر خوشحال نشد.

امباپه در لیست خرید رئال مادرید قرار دارد و شاید این رفتار چراغ سبزی برای مشتریان او باشد.

کد مطلب 4793626

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