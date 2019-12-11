به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در ترکمنستان، مرو شهری با قدمت 2 هزار ساله است که از دیرباز تاکنون جایگاه والایی در خاک خراسان بزرگ داشته و این اهمیت بعد از میزبانی از قدوم پر برکت حضرت رضا علیه‌السلام در دوران ولایت عهدی ایشان دو چندان شده است.

اهمیت شهر باستانی مرو در آسیای‌میانه و موقعیت خاص آن به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم بر کسی پوشیده نیست، نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به همین پیشینه باشکوه و توجه امروز شیفتگان خاندان نبوی به قدمگاهی موسوم به «قزل امام علیه‌السلام» یا همان امام طلایی معروف در نزد ترکمن‌ها درصدد است نخستین نمایشگاه فرهنگی کشور را روز شنبه (۲۳ آذر ماه) در محل تالار کمینه شهر مرو ترکمنستان افتتاح نماید.

در این نمایشگاه دو روزه که با حضور سید ‌محمد احمدی، سفیر ایران در عشق‌آباد و جمعی از مقامات استان مرو برگزار می‌شود، هنرمندان بومی کشور در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی همچون فیروزه‌کوبی، میناکاری، خاتم‌کاری، قلم‌زنی، کاشی‌کاری، ترمه‌دوزی به ارائه آثار خواهند پرداخت.

در کنار نمایش این محصولات هنری، نمایشگاه آثار برجسته خطاطی هنرمندان استان خراسان‌شمالی و همچنین کارگاه آموزش خطاطی با حضور عباسعلی تیمورزاده از خطاطان نامی بجنوردی دایر خواهد بود.

نمایشگاه فرهنگی هنری ایران با اجرای مشترک گروه چهارده نفره هنرهای آیینی «جایلان» اعزامی از خراسان‌شمالی، گروه موسیقی «علی‌آبادی» دعوت شده از قوچان و مشارکت تعدادی از هنرمندان ترکمنستانی در تالار «کمینه» به کار خود پایان خواهد داد.

نمایشگاه یاد شده نخستین برنامه فرهنگی در نوع خود به شمار می‌رود که در پی گسترش روابط فرهنگی دو کشور با همکاری وزارت فرهنگ ترکمنستان در شهر کهن مرو برگزار می‌شود.