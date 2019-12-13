کسانی که ۳ میلیون دلار ویلموتس را مطرح کردند عذرخواهی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فدراسیون فوتبال ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند فسخ قرارداد مارک ویلموتس اعلام کرد کسانی که مبلغ قرارداد این مربی را ۳ میلیون دلار عنوان کردند عذرخواهی کنند.

بر این اساس موارد ذیل درباره قرارداد ویلموتس به اطلاع عموم می رسد:

۱. کل دستمزد کادر مربیان خارجی تیم ملی چه در زمان آقای کی روش و چه آقای ویلموتس از محل عواید فیفا که جهت توسعه فوتبال پرداخت می شود پرداخت شده و ارتباطی با منابع داخلی نداشته و ندارد. در موضوع قرارداد اخیر هم همانطور که بارها اعلام شد با توجه به تحریم های ظالمانه و مشکل انتقال پول از حساب فیفا با تایید ستاد محترم تحریم استقراض انجام گرفته است.

۲. برای اولین بار در قراردادهای مشابه با آقای ویلموتس غرامت فسخ قرارداد صرفا سه ماه حقوق ماهیانه توسط طرفین تعیین شد که این موضوع در حال مذاکره است. لذا تفسیرهای صورت گرفته از این موضوع و مبالغ طرح شده در سطح افکار عمومی کذب محض است.

۳.ویلموتس، که جامعه فوتبال او را معمار نسل طلایی فوتبال بلژیک می دانند، با حضور در ۴ جام جهانی در آخرین رتبه بندی فدراسیون تاریخ و آمار در رتبه نوزدهم بهترین مربیان جهان قرار گرفت.

۴. نتایج اخذ شده دور از انتظار و مشکلات مربوط به انتقال وجه از دلایل عمده قطع همکاری بوده و در نهایت به جهت هدف گذاری اولیه در صعود تیم ملی به عنوان تیم نخست گروه انجام گرفت. بی شک، منافع ورزش و فوتبال کشورمان در این تصمیم مورد تاکید بوده و موضوع جابجایی هرگز رزومه و توانایی های یک مربی را زیر سوال نمی برد.

۵.اصل قرارداد به تاریخ ۲۱ آذر سال ۹۸ برای ریاست محترم کمیسیون فرهنگی مجلس،دیوان محترم محاسبات،بازرسی محترم کل کشور و حراست محترم وزارت ورزش و جوانان ارسال شده است.

۶.در قرارداد منعقده و برخلاف قرارداد مشابه قبلی،فدراسیون مالیات نمی پردازد.

۷‌.با توجه به مصوبه هیات رییسه فدراسیون فوتبال،شایسته است افرادی که در روزهای اخیر و در هر جایگاهی اطلاعات نادرست در این باره به افکار عمومی ارائه دادند و در رسانه ملی مبلغ قرارداد را ۳ میلیون دلار و خسارت آن را ۳ میلیون دلار عنوان کردند، از رفتار غیر حرفه ای خود به صورت رسمی از مردم پوزش بطلبند.