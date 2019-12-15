به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه امروز شورای شهر تهران، انتخاب مجدد الویری، عضو شورای شهر تهران را به سمت ریاست شورای عالی استانها از طرف اعضای شورای شهر تهران تبریک گفت و اظهار کرد: امیدواریم شورایعالی استانها در سال جدید بتواند با پیگیری معضلات اساسی شوراها در حوزه های مختلفی نظیر موضوع مالیات برارزش افزوده، شورایاری ها، کمک دولت به سیستم حمل ونقل عمومی و لوایح بنیادی، نقش برجسته تری در بهبود حکمرانی شهری ایفا کند



وی ادامه داد: هفته گذشته جلسه مهمی در حضور معاونت اول ریاست جمهوری جهانگیری و با حضور همه دستگاهها و سازمانهای مرتبط با سیستم حمل ونقل عمومی از جمله وزرای نفت، صمت، راه و شهرسازی، رییس کل بانک مرکزی، رییس صندوق توسعه ملی، معاون وزارت کشور برگزار شد که منجر به تصمیمات مناسبی در جهت تامین سه هزار دستگاه اتوبوس برای تهران و قطارهای مورد نیاز مترو شد که جا دارد از جناب جهانگیری بابت اهتمام نسبت به موضوع حمل ونقل عمومی تهران و دستورات قاطع به دستگاههای مسئول قدردانی کنیم.



رییس شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: با برگزاری این جلسه و مصوبات آن، ناهماهنگی های بین دستگاهها برطرف شده و دستگاههای موثر در این موضوع در بالاترین سطح، پذیرفتند که هماهنگی لازم را جهت اجرایی شدن اقدامات صورت دهند و از این مرحله به بعد نقش مدیریت شهری تهران در پیگیری وتسریع در اقدامات اجرایی مورد انتظار است که امیدواریم با انعقاد قرارداد تولید اتوبوس با کارخانه های سازنده و انعقاد قرارداد تولید قطارهای مترو با واگن سازان داخلی، مراحل تولید بخش داخلی ناوگان حمل ونقل عمومی تهران هرچه سریعتر آغاز شود.