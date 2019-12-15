به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیپاکنژاد بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران اظهار داشت: با توجه به اعلام هواشناسی، بارشها تا دوشنبه و سه شنبه ادامه دارند لذا مدیران دستگاههای اجرایی آمادگی کامل را داشته باشند و در این چند رور ادارات حتما کشیک داشته باشند و خالی نباشند.
فرماندارکنگان افزود: دستگاههای خدمات رسان از جمله اداره آب، برق، گاز و مخابرات آمادگی کامل را برای حوادث احتمالی داشته باشند و همچنین شهرداریها و دهیاریها در تمام لحظات آمادگی کامل را داشته باشند و در ادارات خود حاضر باشند.
وی ادامه داد: تیمهای امدادی هلال احمر و دستگاههایی که دارای ماشین آلات حملونقل هستند و همچنین شهرداریها و دهیاریها سعی کنند ماشینهای خود را در یک نقطه مستقر سازند و آمادگیهای لازم را داشته باشند.
رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان کنگان گفت:دهیاران با هماهنگی شهرداریها برای مقابله با حوادث احتمالی برنامهریزی خوب و مناسبی داشته باشند تا در روستاها شاهد خسارتی نباشیم.
پاکنژاد بیان کرد:ادارات شیلات و دریابانی اجازه تردد به قایقها و جت اسکی ندهند و از این کار جلوگیری کنند و همچنین بر خروج شناورها نظارت جدی داشته باشند.
فرماندارکنگان تاکید کرد: مردم از تردد و نزدیکی به مناطق حادثه خیز از جمله درهها و دریاها خودداری کنند و ادارات شهرداریها ،منابع آب و اداره راهداری و حمل نقل نیز بر این امر مهم نظارت جدی داشته باشند.
نماینده عالی دولت در شهرستان کنگان افزود:حوزههای آبخیز بالا دست مورد نظارت قرار گیرند و همچنین از شهروندان درخواست داریم که نسبت به هشدارهای پلیس در جادهها و مناطق مختلف شهرستان توجه کنند و با آنها همکاری کنند.
وی با تاکید بر توجه آموزشو پرورش به امنیت دانشآموزان گفت: باتوجه به اعلام هواشناسی تمامی مدارس شهرستان کنگان در روز دوشنبه در تمامی مقاطع تعطیل است و در مورد روزهای سه شنبه و چهارشنبه تصمیم گیری میشود و به مردم اطلاع رسانی میشود.
فرماندار کنگان مطرح کرد: جهاد کشاورزی هماهنگی لازم با کشاورزان را داشته باشد و در مورد اوضاع جوی به آنها اطلاع رسانی دقیق داده شود و همچنین نقاط حادثه خیز در شهرستان با همکاری پلیس راهور بررسی شود.
پاکنژاد ادامه داد: بیمارستان، هلال احمر و شبکه بهداشت و درمان آمادگی لازم را برای خدمت رسانی به مردم داشته باشند و همچنین اداره ورزش و جوانان نیز آمادگی داشته باشد تا از ظرفیت سالن های ورزشی برای اسکان بتوان بهره برد.
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