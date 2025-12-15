لغو مرخصی مدیران و استقرار میدانی مسئولان در کنگان

غلامحسین زیبا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدارهای هواشناسی و ارتقای سطح هشدار از نارنجی به قرمز اظهار کرد: با توجه به شرایط ناپایدار جوی پیشِ‌رو، کلیه مرخصی مدیران دستگاه‌های اجرایی لغو و شهرستان در آماده‌باش کامل قرار گرفته است.

فرماندار کنگان افزود: در همین راستا، هشدارهای لازم از سوی ستاد مدیریت بحران شهرستان صادر شد و بازدیدهای میدانی از شهرها و روستاهای تابعه به‌ویژه در مناطق حساس انجام گرفت.

وی گفت: به‌منظور تسریع در تصمیم‌گیری و نظارت میدانی، آقای رستگار، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، در بخش سیراف مستقر شد و اینجانب نیز به‌صورت میدانی در همین بخش حضور یافته و روند آمادگی دستگاه‌ها را از نزدیک رصد می‌کنم.

فرماندار کنگان ادامه داد: بازدید از اسکله‌ها نیز انجام شد و در جهت پیشگیری از خسارت به کالاها، دستور راه‌اندازی دو پست جدید برای تسریع در تخلیه لنج‌ها صادر گردید.

وی با اشاره به محورهای مواصلاتی شهرستان تصریح کرد: از مسیرهای ارتباطی بازدید به‌عمل آمد و اکیپ‌های راهداری و پلیس راه در چند نقطه از شهرستان مستقر شده‌اند و به‌صورت مستمر وضعیت جاده‌ها را پایش می‌کنند.

فرماندار کنگان در پایان ضمن تأکید بر هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان، از شهروندان خواست ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری، اخبار و اطلاعیه‌های رسمی مدیریت بحران شهرستان را با دقت دنبال کنند.