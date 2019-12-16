آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال قم با حضور ۸ تیم

کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با برنامه ریزی کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان قم، فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های استان قم که بالاترین سطح رقابت در فوتبال قم محسوب می‌شود از پنج شنبه ۲۸ آذرماه آغاز خواهد شد.



وی افزود: در رقابت‌های این فصل ۸ تیم حضور دارند و تعداد تیم‌ها نسبت به فصول گذشته تغییری نکرده است و تیم‌ها به صورت رفت و برگشت با هم دیدار می‌کنند و در پایان هفته چهاردهم تکلیف قهرمان این فصل مشخص خواهد شد.



رئیس هیئت فوتبال استان قم گفت: تیم‌های وحدت شریف، پیام، عقاب، هما، آکادمی نوین، مهام پلیمر، سوهان محمد و اکباتان ۸ تیم حاضر در رقابت‌های این فصل هستند و تیم قعرنشین این مسابقات به لیگ دسته اول فوتبال قم سقوط می‌کند.



بهرامی بیان داشت: همچنین تیم هفتم جدول نیز برای بقا در لیگ برتر فرصت دوباره‌ای خواهد داشت و به مصاف تیم نایب قهرمان لیگ دسته اول می‌رود ضمن این که در بالای جدول، تیم قهرمان جواز حضور در مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور را به دست می‌آورد.



بهرامی بیان داشت: در لیگ برتر فوتبال استان قم بر جوانگرایی نزد تیم‌ها تاکید داریم و امیدواریم باشگاه‌ها با افق دید باز و جوانگرایی و همچنین توسعه تیم‌های پایه خود مسیر ارزشمند خدمت به فوتبال قم را ادامه دهند.