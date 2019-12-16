به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از تظاهرات علیه سعد حریری خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ معترضان در مقابل بیت الوسط یعنی جایی که منزل سعد حریری در آن قرار دارد، علیه نخست وزیری مجدد وی دست به تظاهرات زده اند.

این در حالی است که قبلا پیر رفول مشاور رئیس جمهور لبنان در امور سیاسی در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرده بود: سعد حریری خواهان حذف همه است اما ما در کشور دیکتاتوری زندگی نمی کنیم و این روند به جایی نمی رسد.

وی افزوده بود: ما امروز در بوته آزمایش قرار داریم. همبستگی ما کشور را نجات می دهد. حریری می خواهد که به تنهایی عمل کند و ساز تنهایی می زند و احدی را نمی بیند.

از سوی دیگر وئام وهاب رئیس حزب توحید لبنان هم گفته بود: سعد حریری نخواهد توانست که دولت تشکیل دهد. طایفه سنی شخصیت های توانایی دارد.