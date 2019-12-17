جزیره ای حرکت کردن در آموزش و پژوهش و تبلیغ ثمره ای ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید موسی رجایی در مراسم تجلیل از برترین های ستاد پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که در مرکز همایش های غدیر قم برگزار شد، ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته پژوهش به همه پژوهشگران و محققان اظهار داشت: توسعه و توانمند سازی علوم انسانی، مسأله محوری و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب نیز به عنوان شعاری اصولی برای این نمایشگاه انتخاب شده است.



معاون منابع انسانی و پشتیبانی دفتر تبلیغات اسلامی در ارتباط با نقش منابع انسانی در پژوهش گفت: این که در روز افتتاحیه این نمایشگاه ۲۷۰ اثر رونمایی شد، نشان می‌ دهد که یک نگاه سیستمی در مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی حاکم است که باید آن را غنیمت بدانیم.



وی افزود: موفقیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بستگی به زحمت دوستان ستاد و سایر قسمت ها دارد که اگر این همدلی و پشتیبانی نبود، شاید به این موفقیت نمی رسیدیم؛ همانطور که در سایر قسمت های ستاد موفقیت داشتیم، در پژوهشگاه نیز این موفقیت ها را می‌ بینیم و دلیل این مسأله، نگاه های بیرونی و قضاوت های خارج از مجموعه است.



حجت الاسلام والمسلمین رجایی اظهار داشت: همین کارهای علمی در حوزه ستاد هم انجام شده است که قابل تحسین است؛ دفتر تبلیغات اسلامی در امور مالی، آیین نامه ها و قوانین و مقرراتش در کشور حرف اول را می‌ زند یا حداقل جزو اولین ها بوده است و این موفقیت ها در گروه نیروهای منابع انسانی و کارشناسان قوی و پایبند به ارزش ها است.



وی با تأکید بر نقش گسترده منابع انسانی در پژوهش گفت: اگر منابع انسانی هر سازمانی را بررسی کنیم به پنج مورد برخورد می‌ کنیم که یکی از آنها مدیریت و دیگری نیروی انسانی است، این دو از بقیه مهمتر است و در سازمان نقش گسترده ای را ایفا می‌ کنند.



معاون منابع انسانی و پشتیبانی دفتر تبلیغات اسلامی تصریح کرد: مدیریت و نیروی انسانی، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و موفقیت یک سازمان نیز به توانمندی این دو بستگی دارد؛ از این رو، شدت و ضعف آموزش، پژوهش و تبلیغ در گرو توانمندی نیروی انسانی است و هرچه قوی تر باشد، کارها قوی تر و مدیریت شده تر است.



وی افزود: مدیریت به معنای کار کردن مدیر با این افراد و به وسیله این افراد است، بنابراین سازمان در چارچوب یک ساختار و در راستای یک هدف حرکت می‌ کند؛ از این رو، معاونت پژوهش سازمانی به نام دفتر تبلیغات اسلامی باید در راستای سیستم کلی خودش یعنی دفتر تبلیغات اسلامی حرکت کند.



حجت الاسلام والمسلمین رجایی با اشاره به این که جزیره ای حرکت کردن در آموزش و پژوهش و تبلیغ ثمره ای ندارد، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب می‌ فرمایند ما در پژوهش نیازمند هدف گذاری هستیم تا جایی که حوزه های علمیه و مراکز علمی، باید مرجع علمی و فناوری در سراسر دنیا بشود.



وی افزود: مدیران عالی سازمان باید به اهداف عالی توجه کنند و نیروی انسانی باید برنامه ریزی های راهبردی و عملیاتی را در وجود خودش طوری کارسازی کند که این برنامه ریزی ها در راستای همان هدف و هم راستا با سایر مراکز پژوهشی کشور نیز صورت بگیرد.



معاون منابع انسانی و پشتیبانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: زمانی می‌ توانیم به اهداف عالی یا خواسته های رهبر معظم انقلاب برسیم که مبانی نظری و فلسفی کار خود را روشن کرده باشیم و تولید علم به فرموده رهبر معظم انقلاب باید دغدغه اصلی پژوهش باشد.