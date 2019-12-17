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۲۶ آذر ۱۳۹۸، ۲۰:۳۳

مدیر حوزه‌های علمیه اردبیل:

۱۵۰ طلبه حافظ قرآن در اردبیل فعالیت می‌کند

۱۵۰ طلبه حافظ قرآن در اردبیل فعالیت می‌کند

اردبیل - مدیر حوزه‌های علمیه استان اردبیل از فعالیت ۱۵۰ طلبه حافظ قرآن در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی نوروزی عصر سه شنبه در نشست با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل عنوان کرد: برای اولین بار در استان دو مدرسه قرآنی ویژه حوزه علمیه در شهرستان گرمی و اردبیل فعالیت کرده و در مجموع بیش از ۱۵۰ طلبه حافظ قرآن در این مدارس آموزش دیده و به ارائه تبلیغ دینی در سطح استان می‌پردازند.

وی افزود: تبلیغات دینی توسط برخی افراد بدون مجوز از سوی تبلیغات اسلامی، مباحث دینی را دچار آسیب کرده و امید است سازمان تبلیغات اسلامی این فعالیت‌ها را ساماندهی کرده و جلوی فعالیت آن دسته از گروه‌هایی که توانایی ورود به مباحث دینی را ندارند گرفته و سطح علمی، عقیدتی و ... دیگر گروه‌های مدنظر را نیز ارتقا بخشد.

مدیر حوزه‌های علمیه استان اردبیل تصریح کرد: حوزه علمیه با همکاری پنج مرکز اعم از اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، دفتر خدمات حوزه‌های علمیه، حوزه علمیه برادران و حوزه علمیه خواهران به مسائل مرتبط با تبلیغ دینی و فرهنگی پرداخته و در تلاش است تا به نقش مهم خود جامه عمل بپوشاند.

نوروزی با بیان اینکه در شهر اردبیل به اندازی کافی روحانی معمم وجود دارد تا در بحث نماز و تبلیغ فعالیت کنند، خواستار برگزاری دوره‌های تربیت مربی نهج البلاغه و ترجمه و تفسیر قرآن با همکاری روحانیون شد.

کد مطلب 4800801

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