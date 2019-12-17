به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی نوروزی عصر سه شنبه در نشست با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل عنوان کرد: برای اولین بار در استان دو مدرسه قرآنی ویژه حوزه علمیه در شهرستان گرمی و اردبیل فعالیت کرده و در مجموع بیش از ۱۵۰ طلبه حافظ قرآن در این مدارس آموزش دیده و به ارائه تبلیغ دینی در سطح استان میپردازند.
وی افزود: تبلیغات دینی توسط برخی افراد بدون مجوز از سوی تبلیغات اسلامی، مباحث دینی را دچار آسیب کرده و امید است سازمان تبلیغات اسلامی این فعالیتها را ساماندهی کرده و جلوی فعالیت آن دسته از گروههایی که توانایی ورود به مباحث دینی را ندارند گرفته و سطح علمی، عقیدتی و ... دیگر گروههای مدنظر را نیز ارتقا بخشد.
مدیر حوزههای علمیه استان اردبیل تصریح کرد: حوزه علمیه با همکاری پنج مرکز اعم از اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، دفتر خدمات حوزههای علمیه، حوزه علمیه برادران و حوزه علمیه خواهران به مسائل مرتبط با تبلیغ دینی و فرهنگی پرداخته و در تلاش است تا به نقش مهم خود جامه عمل بپوشاند.
نوروزی با بیان اینکه در شهر اردبیل به اندازی کافی روحانی معمم وجود دارد تا در بحث نماز و تبلیغ فعالیت کنند، خواستار برگزاری دورههای تربیت مربی نهج البلاغه و ترجمه و تفسیر قرآن با همکاری روحانیون شد.
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