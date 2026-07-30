به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، با همراهی محمد مبین، فرماندار کرمانشاه، از تعدادی از مواکب مستقر در مسیر کمربندی شرقی کلانشهر کرمانشاه به سمت پایانه بینالمللی خسروی بازدید کرد
در این بازدید، استاندار کرمانشاه از موکبهای شهدای کرمانشاه، شهید نوروزی، شهدای صنعت برق، علی بن موسیالرضا (ع)، عشایر ایل زوله و حضرت فاطمه معصومه (س) بازدید و از نزدیک در جریان روند خدمترسانی به زائران اربعین حسینی قرار گرفت.
حبیبی در دیدار صمیمانه با خادمان حسینی و مسئولان مواکب، از تلاشهای شبانهروزی آنان در پذیرایی و ارائه خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قدردانی کرد و اظهار داشت: خدمت به زائران اربعین، توفیقی بزرگ و افتخاری ارزشمند است که با همت مردم، موکبداران و دستگاههای اجرایی به بهترین شکل در استان کرمانشاه در حال انجام است.
وی با تمجید از روحیه ایثار، همدلی و مشارکت مردمی در برپایی مواکب، بر تداوم خدمترسانی تا زمان بازگشت آخرین زائر از کربلای معلی تأکید کرد و خواستار حفظ کیفیت خدمات در تمام ایام اربعین شد.
استاندار کرمانشاه همچنین در جریان این بازدید، از نزدیک مسائل، نیازها و مشکلات تعدادی از مواکب را بررسی کرد و پس از گفتوگو با مسئولان آنها، دستورات لازم را به مدیران دستگاههای اجرایی برای تسریع در رفع موانع و تأمین نیازهای موجود صادر کرد.
حبیبی با اشاره به جایگاه کرمانشاه در میزبانی از زائران اربعین، بر هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی و مواکب مردمی برای ارائه خدمات مطلوبتر تأکید کرد و گفت: فراهم کردن شرایط مناسب برای رفاه، آسایش و تکریم زائران، از مهمترین اولویتهای مدیریت استان در ایام اربعین است.
به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمانشاه به عنوان بزرگترین میزبان زائران اربعین در کشور، سالانه پذیرای بخش قابل توجهی از زائران عتبات عالیات است و بر اساس آمارها، حدود ۶۰ درصد زائران اربعین حسینی از محورهای مواصلاتی این استان به سمت مرزهای غربی کشور تردد میکنند. این موضوع، نقش مواکب مردمی و دستگاههای اجرایی استان را در خدمترسانی به زائران دوچندان کرده است.
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