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۲۶ آذر ۱۳۹۸، ۲۰:۲۱

به دلیل برودت هوا؛

مدارس قروه تعطیل شد/کاهش شدید دما برای روز چهارشنبه

مدارس قروه تعطیل شد/کاهش شدید دما برای روز چهارشنبه

قروه- مدارس شهرستان قروه در تمامی مقاطع تحصیلی به دلیل برودت هوا و یخبندان و لغزندگی معابر و خیابان ها در نوبت صبح روز چهارشنبه تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بارش برف، سردی هوا و لغزنده بودن راه ها و براساس هماهنگی مدیریت آموزش و پرورش با فرماندار شهرستان قروه، تمامی مدارس مقاطع مختلف تحصیلی در شهر و روستا در نوبت صبح  فردا چهار شنبه مورخ ۲۷ آذرماه  تعطیل اعلام شد.

به گفته رئیس هواشناسی شهرستان قروه بارش برف از بامداد روز سه شنبه آغاز و تا عصر این روز ادامه داشت. مرتضی عبدالملکی میزان بارش برف در این مدت در شهرستان قروه را شامل ۱۶ میلی متر دانست که از این میزان ۱۴ سانتی متر آن روی زمین مانده است.   

وی از بارندگی خفیف در امشب خبر داد و افزود: این بارش ها پراکنده و به حالت یخی بوده و برای فردا هم کاهش دمای شدید هوا تا منهای ۸ درجه پیش بینی می شود.

عبدالملکی برای صبح فردا گفت که بارش فعالی نخواهیم داشت و تنها مه الودگی و لغزندگی جاده ها وجود دارد و در ارتفاعات هم مه یخی ایجاد می شود.  

همچنین بر اساس اعلام فرمانداری شهرستان سروآباد فردا چهارشنبه نوبت صبح و بعد از ظهر مدارس ابتدایی و پیش دبستانی این شهرستان در مناطق شهری و روستایی تعطیل اعلام شده است.

کد مطلب 4800804

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