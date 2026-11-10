به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی، بعدازظهر روز سه‌شنبه، در جلسه‌ای با حضور استاندار تهران با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی بودجه‌های فرهنگی دماوند اظهار کرد: تقاضا داریم مشخص شود ادارات فرهنگی در چه سطحی بودجه دریافت میکنند تا امکان پیگیری و افزایش آن بررسی شود.

وی با اشاره به کمبود خانه عالم در مسکن‌های مهر افزود: در مسکن مهر گیلاوند دو مسجد کوچک داریم که خانه عالم ندارند؛ اگر قرار است روحانی برای برپایی نماز در کنار این مساجد مستقر شود، لازم است در کنار مساجدی که با کمک مسکن و شهرسازی یا بنیاد مسکن ساخته میشود، خانه عالم نیز دیده شود.

فتاح‌دماوندی با هشدار درباره وضعیت آب و فاضلاب دماوند تصریح کرد: چند ماه دیگر فصل تابستان آغاز میشود و چند سال است که تابستانها شاهد قطعی‌های مکرر آب هستیم. اصلاح الگوی مصرف را پیگیری میکنیم، اما بخشی از مصرف کنندگان که نه به مسجد می‌آیند و نه به تکیه، باید با آنان برخورد جدی‌تری صورت گیرد. موضوع فاضلاب نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

امام جمعه دماوند با انتقاد از نگاه آماری به جمعیت شهرستان خاطرنشان کرد: بسیاری از ساکنان دماوند در تهران سرشماری شده‌اند، اما چهار روز هفته را در دماوند میگذرانند و از آب، گاز، برق و جاده این شهر استفاده میکنند. در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز جمعیت چند صد هزار نفری و بعضاً میلیونی به این منطقه وارد شد؛ بنابراین انتظار داریم نسبت به دماوند نگاهی ویژه‌تر وجود داشته باشد.

وی درباره زیرساخت‌های ارتباطی گفت: وضعیت اینترنت و آنتن‌دهی موبایل در دماوند مطلوب نیست و در برخی مناطق گلایه‌های مردمی داریم؛ در حوزه رادیو و تلویزیون هم برخی شبکه‌ها به‌درستی دریافت نمی‌شوند و با بارش برف، پخش تلویزیون قطع می‌شود.

فتاح‌دماوندی با اشاره به مشکلات ترافیکی و خدماتی خاطرنشان کرد: ترافیک گیلاوند و تکمیل زیرگذر جاده اصلی به سمت ۶۰ متری بعثت بارها مطرح شده و انتظار می‌رود شهرداری و دستگاه‌های مسئول هرچه سریع‌تر آن را تعیین تکلیف کنند.

امام جمعه دماوند در پایان با اشاره به مشکلات آرامستان و پروژه‌های فرهنگی افزود: آرامستان‌های قدیمی دماوند پرشده‌اند و زمین اختصاص‌یافته نیز با معارض مواجه شده است؛ بر همین اساس شهر به زمین و ساخت آرامستان مرکزی نیاز دارد. کتابخانه دکتر پیمان نیز سال‌هاست معطل مانده و تقاضا داریم به آن توجه ویژه شود.