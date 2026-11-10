به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در خصوص مذاکرات سه جانبه امروز سه شنبه میان هیئت های نمایندگی روسیه، اوکراین و آمریکا اعلام کرد: مذاکره‌کنندگان در ابوظبی درباره تبادل زندانیان و تضمین‌ های امنیتی گفتگو کردند.

رئیس‌جمهور اوکراین در این خصوص گفت: برای جلوگیری از تکرار جنگ، به ابزارهای واقعی نیاز است. همچنین در نشست امروز (در ابوظبی)، به ضرورت اقداماتی برای کاهش تنش اشاره شد.

زلنسکی اضافه کرد که طرفین درباره تدابیر احتمالی بشردوستانه نیز گفتگو کرده و تأکید کردند که آزادی اسرا همچنان یک «اولویت» است.

وی افزود که به هیئت اوکراینی دستورالعمل‌ های روشنی برای ادامه گفتگوها داده است؛ چه در چارچوب سه‌جانبه‌ای که فردا چهارشنبه برگزار می‌شود و چه در مذاکرات گسترده‌تری که طی روزهای آینده انجام خواهد شد.