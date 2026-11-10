به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی سنگری، عصر سه‌شنبه در جلسه مدیریت بحران استانداری گیلان، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه به ملت شهیدپرور ایران، از تلاش و حضور میدانی مدیران و مسئولان در کنار مردم قدردانی کرد.

وی با اشاره به حضور شبانه مسئولان در میدان‌ها و خیابان‌های استان اظهار کرد: حضور مدیران در میان مردم، به‌ویژه در شرایط دشوار و هنگام بروز مشکلات، موجب دلگرمی شهروندان می‌شود و مردم با مشاهده حضور مسئولان، احساس می‌کنند که تنها نیستند و مشکلاتشان مورد توجه قرار دارد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با تأکید بر ضرورت استمرار این رویکرد افزود: مسئولان باید در کنار مردم باشند و با حضور در مناطق مختلف، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات شهروندان قرار بگیرند.

احمدی سنگری همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار تأکید کرد و گفت: در برخی مقاطع، افزایش قیمت‌ها و بروز کمبود در تأمین کالاها موجب نگرانی مردم می‌شود؛ بنابراین دستگاه‌های متولی باید با نظارت دقیق‌تر، شرایط بازار را مدیریت کرده و اجازه ندهند فشار مضاعفی به شهروندان وارد شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پسماند اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی‌تر مسائل این حوزه و همکاری دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات موجود شد.