به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین ملکی، بعد از ظهر سه شنبه، در نشست بررسی مسائل و چالش‌های حوزه مد و لباس، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول و فعالان این عرصه برای ساماندهی تولید و عرضه پوشاک تأکید کرد.

این نشست با حضور عبدالرضا علی‌پناه، جانشین مدیرکل و معاون امور فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و جمعی از فعالان، کارشناسان و نمایندگان تشکل‌های حوزه مد و لباس برگزار شد.

ملکی در این نشست با بیان اینکه ساماندهی حوزه مد و لباس مسئولیتی مشترک میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط است، اظهار داشت: مشکلات این حوزه نباید صرفاً متوجه یک نهاد، انجمن یا اتحادیه باشد، بلکه همه مجموعه‌ها باید متناسب با وظایف و اختیارات خود برای رفع موانع و بهبود شرایط همکاری کنند.

وی با اعلام آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برای حمایت از فعالان این عرصه افزود: پیشنهادها و نیازهای این حوزه باید به‌صورت مشخص مطرح شود تا زمینه پیگیری و همکاری دستگاه‌های مرتبط فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، نظارت بر بازار عرضه پوشاک را از موضوعات مهم این حوزه دانست و تصریح کرد: بخشی از مسائل فرهنگی موجود در بازار از طریق بررسی نحوه عرضه محصولات در فروشگاه‌ها قابل پیگیری است و باید نظارت‌ها به‌صورت هدفمند و مستمر دنبال شود.

ملکی همچنین با اشاره به نقش مدارس و دانشگاه‌ها در شکل‌گیری نگرش فرهنگی نسل جوان گفت: ظرفیت مراکز آموزشی باید برای آگاهی‌بخشی درباره ابعاد فرهنگی و اجتماعی پوشش مورد استفاده قرار گیرد و موضوع مد و لباس در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی جایگاه بیشتری داشته باشد.

وی حمایت از تولید داخلی و ایجاد تنوع در محصولات متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی را ضروری دانست و بر لزوم توجه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان به نیازهای واقعی خانواده‌ها تأکید کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در ادامه، فضای مجازی و فروشگاه‌های برخط را از بخش‌های مهم بازار پوشاک برشمرد و خواستار شناسایی و بررسی فعالیت فروشگاه‌های فاقد مجوز در این عرصه شد.

در ادامه این نشست، فعالان و کارشناسان حوزه مد و لباس نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره وضعیت تولید و عرضه پوشاک، چالش‌های نظارتی، فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان داخلی مطرح کردند.

در پایان، بر تقویت تعامل میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، تشکل‌های تخصصی و سایر دستگاه‌های مسئول برای پیگیری مسائل و چالش‌های حوزه مد و لباس تأکید شد.