به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی عصر سه‌شنبه در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان ساوه اظهار کرد: هنوز خانواده‌های معظم شهدا در این شهرستان از برخی حقوق قانونی خود برخوردار نشده‌اند و در زمینه تأمین مسکن نیز با مشکلات و موانعی روبه‌رو هستند.

وی افزود: این مشکلات باید با جدیت پیگیری و برطرف شود و نباید روند رسیدگی به مطالبات قانونی این عزیزان متوقف بماند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه عملی به خانواده‌های معظم شهدا تصریح کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تنها با سخن گفتن محقق نمی‌شود، بلکه خدمت‌رسانی شایسته به خانواده‌های معظم شهدا و تحقق حقوق قانونی آنان، گامی اساسی در این راستا است.

وی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال خانواده‌های شهدا و ایثارگران، خواستار تعامل و هماهنگی بیشتر نهادهای مسئول برای شناسایی مشکلات و تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌ها و مطالبات این قشر شد.

حجت الاسلام سبزی همچنین بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای رفع موانع موجود در مسیر تأمین مسکن خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر موضوع از سوی دستگاه‌های متولی شد تا حقوق قانونی این خانواده‌ها به‌طور کامل محقق شود.