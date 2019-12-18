حضور دیپلماتیک آمریکا در عراق کاهشی چشمگیر می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فارین پالیسی، وزارت امور خارجه آمریکا در ماه میلادی جاری طرحهای تفصیلی خود برای کاهش چشمگیر و همیشگی شمار دیپلماتهای آمریکایی در عراق را به کنگره این کشور ارائه کرد.

به گفته منتقدان، این طرح دولت آمریکا برخلاف اهداف اعلامی دولت ترامپ در خصوص مقابله با نفوذ ایران در عراق است و تلاشهای واشنگتن برای باثبات کردن دولت بغداد را تضعیف می کند.

اسناد ارائه شده به کمیته روابط خارجی مجلس سنا که به رؤیت نشریه فارین پالیسی رسید، تصمیم وزارت خارجه آمریکا برای کاهش شمار دیپلماتها و سایر پرسنل آمریکایی در عراق را روشن تر می سازد.

طبق این طرح تفصیلی، هیأت نمایندگی آمریکا در عراق شمار کارکنان خود در سفارت این کشور در بغداد، مرکز پشتیبانی دیپلماتیک و کنسولگری اربیل در شمال عراق را تا پایان ماه مه ۲۰۲۰ از ۴۸۶ نفر به ۳۴۹ نفر- یعنی ۲۸ درصد- کاهش می دهد.

بخش اعظم این کاهش نیرو مربوط به وزارت خارجه آمریکا است؛ اما سایر نهادهای دولتی از جمله وزارت دفاع و آژانس توسعه بین الملل آمریکا نیز تعداد کارکنان خود را در سفارت این کشور در عراق کاهش خواهند داد.