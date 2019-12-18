سید جواد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۰۷ پروژه نیمهتمام در بخش آموزش استثنایی کشور وجود دارد، تأکید کرد: یکی از مسائلی که میتواند سرانه آموزشی دانش آموزان استثنایی را ارتقا بخشد همین طرحهای نیمهتمام هستند که برای تکمیل آنها اقدامات خوبی در دستور کار است.
وی افزود: ۲۱۰ مدرسه استثنایی از هفته آینده در مراسمی با عنوان «آغازی برای یک انجام» با همراهی آموزشوپرورش و نوسازی مدارس و همچنین دیگر بخشهای دولتی به ترتیب افتتاح خواهند شد تا شاهد افزایش سرانه آموزشی برای این دانش آموزان باشیم.
۱۵ استان کشور فاقد فضای سالن ورزشی ویژه دانش آموزان استثنایی
معاون وزیر آموزشوپرورش بابیان اینکه ۳۱ سالن ورزشی مخصوص سالن استثنایی در سطح کشور هماکنون وجود دارد، گفت: ۱۵ استان همچنان فضای سالن ورزشی ویژه دانش آموزان استثنایی را ندارند که ان شالله در این زمینه نیز بتوانیم فضا و تجهیزات مناسب سازی شده دانش آموزان استثنایی را فراهم کنیم.
حسینی بیان کرد: قرار است ۱۴ مدرسه اوتیسم در ۱۴ استانی که این نوع مدارس در آنها وجود ندارد طی تفاهمنامهای که با سازمان نوسازی مدارس منعقدشده نیز تکمیل و ساخته شوند تا در این بخش نیز شاهد برطرف کردن نیازهای آموزشی بهخصوص در حوزه فضای فیزیکی مناسب باشیم.
وی افزود: همچنان ۸۰کلاس کانکسی با ۶۰۰ نفر دانش آموز در سطح کشور وجود دارد که یکی دیگر از برنامههای وزارتخانه ارتقا و ساماندهی این مدارس کانکسی است.
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