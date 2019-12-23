حجت‌الاسلام محمدحسن سعیدی کارشناس فرهنگی درباره استفاده از کودکان در پیام‌های بازرگانی به خبرنگار مهر بیان کرد: هر آنچه در آن افراط باشد، آسیب‌رسان است. استفاده بیش از حد از بچه‌ها در تبلیغات تلویزیونی نیز برای شخصیت آن‌ها آسیب‌زننده است.

وی ادامه داد: درباره بچه‌ها باید این نکته مهم را در نظر گرفت که اگر آن‌ها در دوران کودکی از جهت برخی از جنبه‌های استعدادی مورد توجه قرار بگیرند، احساس اقناع کرده و به تعبیری نوعی خودشیفتگی در آن‌ها ایجاد می‌شود. این خودشیفتگی عواقب دیگری دارد که به طور مثال کودکان را از موفقیت و رشد در مسیرهای دیگر و ادامه راه بازمی‌دارد.

احساس سرخوردگی برای کودکان تبلیغات

حجت‌الاسلام سعیدی که به‌عنوان کارشناس در برنامه‌هایی مثل «هزار راه نرفته» حضور دارد با بیان اینکه بچه‌ها نگاهشان محدودتر و سطحی‌تر است، تصریح کرد: وقتی کودکان به دلیل برخی از توانمندی‌ها موردتوجه واقع می‌شوند، انتظار دارند در همه عرصه‌ها موفق تلقی شوند و زمانی که این موفقیت در همه عرصه‌ها برایشان بوجود نیاید، احساس سرخوردگی به آن‌ها دست می‌دهد. به طور مثال گاهی خانواده‌ها آرمان‌های بلندی را به کودکان پیشنهاد می‌کنند و مثلا مطرح می‌کنند که باید فلان کاره شوند و توقعات بالایی از کودک دارند.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر خانواده‌ها به دلیل دیده شدن این بچه‌ها بیش از حد آن‌ها را ستایش می‌کنند درحالی که در مدرسه اینگونه نیست که فرد اینقدر ستایش شود درواقع بچه‌ها می‌بینند آن توجهی را که انتظار دارند در مدرسه هم گل سرسبد باشند کسب نمی‌کنند. به این ترتیب ما مراجعان متعددی دارند که به خاطر این مساله از جامعه گریزان شده و دلسرد و مایوس می‌شوند.

تاثیر منفی حضور بچه‌های چشم‌آبی در تبلیغات

این کارشناس امور مذهبی و خانوادگی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر استفاده از کودکان زیبا و دختران بور و چشم آبی در پیام‌های بازرگانی اظهار کرد: وقتی فضایی مصنوعی را در رسانه ایجاد می‌کنیم که برآمده از واقعیت‌های عینی زندگی مردم نیست، طبیعتاً در خیلی جاها می‌تواند تاثیر داشته باشد.

حجت‌الاسلام سعیدی تأکید کرد:‌گاهی خود بچه‌ها خود را با این کودکان مقایسه می‌کنند و حتی در نظر نمی‌گیرند که کودکی که در تبلیغات وجود دارد تصویرش بزک شده است و حالت طبیعی نیست و یا گریم دارد. حتی خانواده‌ها هم ممکن است این مقایسه را داشته باشند و کودکشان را با کودکان حاضر در تبلیغات مقایسه کنند.

وی در پایان گفت: یکی از نکات مهم این است که در این تبلیغات تعادل رعایت شود، به هر حال آدم‌ها به لحاظ ظاهر چهره رنگ و قد متفاوت هستند آن‌ها هم حق زندگی دارند باید دوست داشته شوند و مورد توجه قرار بگیرند و اگر این تعادل رعایت نشود و از بین برود، تأثیر آن در جامعه منفی تلقی می‌شود.