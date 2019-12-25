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۴ دی ۱۳۹۸، ۹:۲۶

جمعه ششم دی

کارگاه سبک‌های نوین خبرنویسی با تدریس رضاییان برپا می‌شود

کارگاه سبک‌های نوین خبرنویسی با تدریس رضاییان برپا می‌شود

کارگاه آموزشی «سبک‌های نوین خبر نویسی» با تدریس مجید رضاییان جمعه ششم دی در بوشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه مطبوعات و رسانه‌های استان بوشهر کارگاه آموزشی «سبک‌های نوین خبر نویسی» را با تدریس مجید رضاییان برگزار می‌کند. این کارگاه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ جمعه ۶ دی ۱۳۹۸ در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر برگزار می‌شود.

مجید رضاییان، استاد روزنامه نگاری، بنیان گذار روزنامه نگاری تحلیلی و پژوهشگر ژورنالیسم است که فعالیت حرفه ای خود را از سال ۵۸ در روزنامه جمهوری اسلامی آغاز و پس از آن با روزنامه‌هایی چون کیهان هوایی، ایران، انتخاب، جام جم، خبرگزاری ایرنا و دانشکده خبر همکاری کرد. او دکترای تخصصی روزنامه نگاری دارد. رضاییان در دانشگاه‌های مختلف کشور از جمله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشکده خبر تدریس کرده و می‌کند.

این پژوهشگر حوزه ژورنالیسم پس از فعالیت در روزنامه کیهان، مهر سال ۱۳۷۰ مدیر کل پژوهش خبرگزاری «ایرنا» و عضو شورای معاونان می شود و در آنجا دو پژوهش مهم از خود بر جای می‌گذارد که یکی «بررسی اطلاعات در خبر» و دیگری «پیام در خبر» بود و سنگ بنای نظر سنجی را به عنوان یک گروه پژوهش خبری در این خبرگزاری طراحی می‌کند. او در خبرگزاری «ایرنا» با مطالعه و تحقیق شروع به راه اندازی روزنامه ملی به صاحب امتیازی «ایرنا» می‌کند که منجر به طراحی و ماکت متفاوت روزنامه «ایران» می‌شود. جانشینی صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیری از مهم ترین سمت های رضاییان در روزنامه ایران بود.

کد مطلب 4806651

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