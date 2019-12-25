به گزارش خبرگزاری مهر، خانه مطبوعات و رسانه‌های استان بوشهر کارگاه آموزشی «سبک‌های نوین خبر نویسی» را با تدریس مجید رضاییان برگزار می‌کند. این کارگاه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ جمعه ۶ دی ۱۳۹۸ در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر برگزار می‌شود.

مجید رضاییان، استاد روزنامه نگاری، بنیان گذار روزنامه نگاری تحلیلی و پژوهشگر ژورنالیسم است که فعالیت حرفه ای خود را از سال ۵۸ در روزنامه جمهوری اسلامی آغاز و پس از آن با روزنامه‌هایی چون کیهان هوایی، ایران، انتخاب، جام جم، خبرگزاری ایرنا و دانشکده خبر همکاری کرد. او دکترای تخصصی روزنامه نگاری دارد. رضاییان در دانشگاه‌های مختلف کشور از جمله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشکده خبر تدریس کرده و می‌کند.

این پژوهشگر حوزه ژورنالیسم پس از فعالیت در روزنامه کیهان، مهر سال ۱۳۷۰ مدیر کل پژوهش خبرگزاری «ایرنا» و عضو شورای معاونان می شود و در آنجا دو پژوهش مهم از خود بر جای می‌گذارد که یکی «بررسی اطلاعات در خبر» و دیگری «پیام در خبر» بود و سنگ بنای نظر سنجی را به عنوان یک گروه پژوهش خبری در این خبرگزاری طراحی می‌کند. او در خبرگزاری «ایرنا» با مطالعه و تحقیق شروع به راه اندازی روزنامه ملی به صاحب امتیازی «ایرنا» می‌کند که منجر به طراحی و ماکت متفاوت روزنامه «ایران» می‌شود. جانشینی صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیری از مهم ترین سمت های رضاییان در روزنامه ایران بود.