قیمت جهانی هر اونس طلا از ۱۵۰۰ دلار فراتر رفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه پس از افت بازارهای سهام به دنبال دادههای اقتصادی ضعیف آمریکا، تقاضا برای طلا افزایش یافت و قیمت جهانی آن به رکورد ۷ هفتهای رسید.
قیمت پیشخرید هر اونس طلای آمریکا تا ساعت ۱۰:۱۷ به وقت تهران ۱ درصد جهش کرد و به ۱۵۰۴.۴۰ دلار رسید.
قیمت خرید نقدی هر اونس طلا، اسپاتگلد، با ۰.۳ درصد افزایش به بالاترین سطح خود از ۷ نوامبر تا کنون رسید و ۱۴۹۸.۳۵ دلار رسید.
دادههای اخیر نشان داد که سفارشات کالاهای کلیدی آمریکا در ماه نوامبر رشد اندکی داشته و صادرات افت کرده است، که این نشان میدهد در سه ماهه چهارم کاهش سرمایهگذاریهای تجاری مانع رشد اقتصادی شده است. روند رشد سرمایههای ریسک داری مانند سهام متوقف شد و به همین علت شاهد رشد قیمت طلا و دلار هستیم.
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