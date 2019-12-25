مشق زمستانه ۴۰ نجاتگر هلال احمر/حضور در دوره توان افزایی سیلاب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمزه اسعدزاده در حاشیه کارگاه آموزشی توان افزایی سیلاب در جمع خبرنگاران با اشاره به باران‌های سیلابی نخستین فصل سال جاری در استان بیان کرد: ماهیت رگباری باران، خشکسالی‌های چند ساله و عدم نفوذ پذیری خاک استان خطر وقوع سیل را افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه مقابله با خطرات سیل علاوه بر اقدامات فیزیکی اعم از ایجاد سد و سیل بند نیازمند تقویت بعد آگاهی بخشی جامعه است، اظهار کرد: همچنین توان نیروهای امدادی در هنگام وقوع حوادث اعم از سیل نقش عمده ای در کاهش بلایا و تلفات انسانی دارد.

اسعدزاده با بیان اینکه جمعیت هلال احمر استان طی ایام سال ویژه برنامه‌هایی در راستای افزایش توان مهارتی نیروها و نجاتگران انجام می‌دهد، گفت: برگزاری دوره توان افزایی سیلاب ویژه نجات گران از جمله این برنامه‌ها بوده که همواره مد نظر جمعیت قرار دارد.

وی با بیان اینکه در این راستا دوره توان افزایی سیلاب با حضور نجاتگران شهرستان خوسف و بیرجند در ۲۰ کیلومتری خوسف بیرجند در روستای سیوجان برگزار شده است، گفت: در این توان افزایی ۴۰ نفر از نجاتگران آموزش‌های لازم را فرا گرفته اند.

معاون امداد ونجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی اظهار کرد: این دوره توان افزایی در قالب سه کارگاه شامل کار با انواع موتور پمپ‌ها، سبک‌های عبور از رودخانه و کاربرد طناب در عملیات سیلاب برگزار شده است.

اسعدزاده افزایش توان عملیاتی و سطح علمی نجاتگران را یکی از عوامل کلیدی و مهم در زمان حوادث احتمالی زمستانه در برابر سیلاب دانست و افزود: ارتقا سطح علمی و توان عملیاتی نیروهای امدادی مستقر در پایگاه‌های امدادی از جمله اهداف برگزاری این دوره بوده است.

وی با بیان اینکه سیل از جمله پدیده‌های طبیعی بوده که هر ساله جان عده‌ای از هم وطنان را می‌گیرد، اظهار کرد: از شهروندان خواستاریم در هنگام بارندگی‌های شدید از نزدیک شدن به رودخانه‌ها و مسیرهای سیلابی جدا خودداری کنند.