محل تجمع و مسیر راهپیمایی یوم الله ۹ دی در گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجمع و راهپیمایی یوم الله ۹ دی در استان گلستان از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اعلام شد.
تجمع ۹ دی در مرکز استان، ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه در مصلی وحدت گرگان و با سخنرانی سردار غلامحسین غیبپرور، جانشین فرماندهی کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی (ع) برگزار خواهدشد.
محل و زمان تجمع شهرهای استان هم به این شرح است:
شهرستان گرگان – ساعت ۹ صبح - مصلی وحدت
شهرستان بندرگز- ساعت ۱۲ ظهر- مسجد جامع
شهرستان گنبدکاووس- ساعت ۹ صبح- مسجد قائمیه
شهرستان آزادشهر - ساعت ۱۰ صبح - میدان ولیعصر (عج)
شهرستان کردکوی- بعد از نماز ظهر- مسجد جامع
شهرستان علیآبادکتول - ساعت ۱۰ صبح – مسجد صاحبالزمان (عج)
شهرستان مراوهتپه - ساعت ۱۰ صبح – مسجدجامع اهل سنت
شهرستان کلاله - ساعت ۱۰ صبح - میدان امام خمینی (ره)
شهرستان مینودشت - ساعت ۱۰ صبح – مسجد جامع
شهرستان گالیکش - ساعت ۱۰ صبح - مسجد جامع
شهرستان رامیان - ساعت ۱۰ صبح – مسجد جامع
شهرستان آققلا - ساعت ۸:۳۰ صبح – گلزار شهدای گمنام
شهرستان بندرترکمن - ساعت ۹:۳۰ صبح – روبروی آموزش و پرورش
شهرستان انبارالوم - ساعت ۹:۳۰ صبح – مسجد جامعالمهدی
شهرستان فاضل آباد - ساعت ۱۰ صبح – مسجد جامع
مزرعه کتول- حسینیه صابری- بعد از نماز مغرب
شهرستان اینچه برون - ساعت ۱۱:۳۰ صبح – مصلی
شهر کرند - ساعت ۱۰:۳۰ صبح – مسجد بلال
شهر سرخنکلاته - ساعت ۹:۳۰ صبح – مصلی
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