محل تجمع و مسیر راهپیمایی یوم الله ۹ دی در گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجمع و راهپیمایی یوم الله ۹ دی در استان گلستان از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اعلام شد.

تجمع ۹ دی در مرکز استان، ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه در مصلی وحدت گرگان و با سخنرانی سردار غلامحسین غیب‌پرور، جانشین فرماندهی کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی (ع) برگزار خواهدشد.

محل و زمان تجمع شهرهای استان هم به این شرح است:

شهرستان گرگان – ساعت ۹ صبح - مصلی وحدت

شهرستان بندرگز- ساعت ۱۲ ظهر- مسجد جامع

شهرستان گنبدکاووس- ساعت ۹ صبح- مسجد قائمیه

شهرستان آزادشهر - ساعت ۱۰ صبح - میدان ولیعصر (عج)

شهرستان کردکوی- بعد از نماز ظهر- مسجد جامع

شهرستان علی‌آبادکتول - ساعت ۱۰ صبح – مسجد صاحب‌الزمان (عج)

شهرستان مراوه‌تپه - ساعت ۱۰ صبح – مسجدجامع اهل سنت

شهرستان کلاله - ساعت ۱۰ صبح - میدان امام خمینی (ره)

شهرستان مینودشت - ساعت ۱۰ صبح – مسجد جامع

شهرستان گالیکش - ساعت ۱۰ صبح - مسجد جامع

شهرستان رامیان - ساعت ۱۰ صبح – مسجد جامع

شهرستان آق‌قلا - ساعت ۸:۳۰ صبح – گلزار شهدای گمنام

شهرستان بندرترکمن - ساعت ۹:۳۰ صبح – روبروی آموزش و پرورش

شهرستان انبارالوم - ساعت ۹:۳۰ صبح – مسجد جامع‌المهدی

شهرستان فاضل آباد - ساعت ۱۰ صبح – مسجد جامع

مزرعه کتول- حسینیه صابری- بعد از نماز مغرب

شهرستان اینچه برون - ساعت ۱۱:۳۰ صبح – مصلی

شهر کرند - ساعت ۱۰:۳۰ صبح – مسجد بلال

شهر سرخنکلاته - ساعت ۹:۳۰ صبح – مصلی