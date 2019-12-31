محسن جهانشیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تمام کارمندان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های استان همدان در ساعت اداری حق هیچ‌گونه فعالیت انتخاباتی و طرفداری از فرد خاص را نخواهند داشت.

وی افزود: همچنین به تمامی هیئت‌های ورزشی که فعالیت تمام ساعت دارند نیز اعلام شده حق هیچ‌گونه فعالیت انتخاباتی در دفاتر و اماکن ورزشی را ندارند و نمی‌توانند از امکانات هیئت در راستای حمایت از کاندیدایی خاصی استفاده کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به سازمان‌های مردم نهاد استان همدان گفت: سمن‌های استان همدان نیز مجوز فعالیت انتخاباتی ندارند و به طور رسمی به همه آنها اعلام شده است.

جهانشیر خاطرنشان کرد: اگر گزارشی در این حوزه دریافت شود با هیئت ورزشی و یا سمنی که در حوزه انتخابات ورود پیدا کرده به طور جدی برخورد خواهد شد.