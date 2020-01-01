به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا علیرغم آنکه ساعاتی پیش به خاطر عدم جدیت در مذاکرات واشنگتن-پیونگ یانگ، از جانب کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هشداری دریافت کرده بود؛ گفت: کیم توافقی مبنی بر عاری‌سازی شبه‌جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای امضا کرده و می‌دانم که او «مرد خوش قولی» است.

این در حالی است که ساعاتی قبل، رهبر کره شمالی در نشستی با حضور مقامات حزب حاکم این کشور (حزب کارگر) اظهار داشت: دلیلی وجود ندارد که بیش از این به طور یکجانبه به تعهدات [منع آزمایش موشک بالستیک و هسته ای] مقید و پایبند باشیم.

خبرگزاری رسمی کره شمالی نیز در گزارشی اعلام کرد که کیم جونگ اون مهلت قانونی مقرر از سوی پیونگ یانگ برای انجام گفتگوهای خلع سلاح هسته‌ای با آمریکا را لغو کرده است.

رهبر کره شمالی در نشست اعضای حزب حاکم این کشور ضمن متهم کردن واشنگتن به طرح «درخواست‌های گانگستر مآبانه» اعلام کرد که چشم انداز بازدارندگی هسته ای به نگرش آتی ایالات متحده بستگی خواهد داشت و بدین ترتیب، در را برای گفتگو بازنگه داشت.