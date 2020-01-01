به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به مرمت اضطراری برخی از آثار تاریخی لرستان تا قبل از بارش‌های زمستان، اظهار داشت: مرمت‌های اضطراری را با حداقل امکانات و اعتبارات توانستیم در آثار تاریخی استان به ویژه آثار شاخصی مانند پل «کشکان»، پل «دختر» و پل «کلهر» قبل از بارش‌های زمستانی انجام دهیم.

وی، بیان داشت: در حال حاضر پل «دختر» در حال مرمت اضطراری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، تصریح کرد: در این مرمت‌ها تلاش شده که طاق پل‌ها، جاهایی که ترک برداشته بود، آب شکن‌ها و پایه‌های پل را مرمت کنیم تا بتوانیم در مقابل بارش‌ها و طغیان‌های بعدی رودخانه کشکان این پل‌ها را همچنان استوار و مقاوم حفاظت کنیم.

قاسمی در ادامه با بیان اینکه ۵۷ میلیارد تومان به آثار تاریخی، پل‌ها، بافت‌ها و بناهای تاریخی لرستان در اثر سیلاب دچار خسارت شدند، گفت: تا کنون هیچ اعتباری در این رابطه به ما اختصاص داده نشده است.