به گزارش خبرگزاری مهر، منصور رایگانی، درباره برگزاری بیست‌وسومین کنگره سالیانه انجمن طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران، گفت: امسال این کنگره چندین ویژگی خاص دارد که آن را با سایر دوره‌ها متفاوت کرده از جمله این که با وجود مشکلات اقتصادی و بحران های که دشمنان مدام بر تبل آن می‌کوبند، خوشبختانه بهترین شرایط ارائه کارها و فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی را با کیفیت مطلوب در جهان داریم.

وی افزود: همچنین امسال شرکت‌های زیادی تجهیزات داخلی و خارجی خود را در این کنگره به نمایش گذاشته‌اند و سخنرانی‌های علمی زیادی نیز خواهیم داشتند همچنین در این کنگره موضوعات مختلف و بیماری‌های زیادی از جمله اختلالات اسکلتی و عضلانی، بیماری های عضلانی، ام اس، تشخیص بیماری‌های اسکلتی عضلانی با نوار عصب و عضله و موضوع درد مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد و جدیدترین دستاوردهای علمی در این زمینه ارائه و شرکت کننده‌ها تجربیات خود را انتقال می‌دهند.

رئیس انجمن طب فیزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران، با اشاره به اینکه درد علامت بیماری است و بیماری محسوب نمی‌شود، گفت: باید برای درد علت‌یابی شود تا بتوان درمان صحیح و به موقع انجام داد که در این سمینار از حوزه‌های مختلف به موضوع درد توجه شده و پزشکان زیادی از حوزه جراحی اعصاب، ارتوپدی، نورولوژی فلوشیپ درد، توانبخشی و سایر رشته‌ها در این زمینه مباحثی را مطرح می کنند همچنین چندین کارگاه در زمینه درد و روش های نوین درمانی همچنین تشخیص بیماری های اسکلتی و عضلانی خواهیم داشتم.

رایگانی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین چالش حوزه توانبخشی گفت: متاسفانه پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی در کشور ما کامل نیست و این موضوع به ویژه برای بیمارانی که نیاز به خدمات بستری توانبخشی دارند سخت‌تر بوده و لازم است که سیاست گذاران در وزارت بهداشت، وزارت رفاه و بیمه سلامت و سازمانهای بیمه گر به این موضوع توجه کنند و در بودجه ریزی و سیاستگذاری این مسئله را جهت ارائه خدمات بهتر به بیماران در دستور کار قرار دهند.