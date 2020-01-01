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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۴۱

رئیس کنگره انجمن طب فیزیکی مطرح کرد؛

ضرورت حمایت بیمه‌ای از خدمات توانبخشی

ضرورت حمایت بیمه‌ای از خدمات توانبخشی

رئیس بیست‌وسومین کنگره سالیانه انجمن طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران، بر ضرورت سیاستگذاری مسئولان در حمایت بیمه ای از خدمات توانبخشی در کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور رایگانی، درباره برگزاری بیست‌وسومین کنگره سالیانه انجمن طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران، گفت: امسال این کنگره چندین ویژگی خاص دارد که آن را با سایر دوره‌ها متفاوت کرده از جمله این که با وجود مشکلات اقتصادی و بحران های که دشمنان مدام بر تبل آن می‌کوبند، خوشبختانه بهترین شرایط ارائه کارها و فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی را با کیفیت مطلوب در جهان داریم.

وی افزود: همچنین امسال شرکت‌های زیادی تجهیزات داخلی و خارجی خود را در این کنگره به نمایش گذاشته‌اند و سخنرانی‌های علمی زیادی نیز خواهیم داشتند همچنین در این کنگره موضوعات مختلف و بیماری‌های زیادی از جمله اختلالات اسکلتی و عضلانی، بیماری های عضلانی، ام اس، تشخیص بیماری‌های اسکلتی عضلانی با نوار عصب و عضله و موضوع درد مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد و جدیدترین دستاوردهای علمی در این زمینه ارائه و شرکت کننده‌ها تجربیات خود را انتقال می‌دهند.

رئیس انجمن طب فیزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران، با اشاره به اینکه درد علامت بیماری است و بیماری محسوب نمی‌شود، گفت: باید برای درد علت‌یابی شود تا بتوان درمان صحیح و به موقع انجام داد که در این سمینار از حوزه‌های مختلف به موضوع درد توجه شده و پزشکان زیادی از حوزه جراحی اعصاب، ارتوپدی، نورولوژی فلوشیپ درد، توانبخشی و سایر رشته‌ها در این زمینه مباحثی را مطرح می کنند همچنین چندین کارگاه در زمینه درد و روش های نوین درمانی همچنین تشخیص بیماری های اسکلتی و عضلانی خواهیم داشتم.

رایگانی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین چالش حوزه توانبخشی گفت: متاسفانه پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی در کشور ما کامل نیست و این موضوع به ویژه برای بیمارانی که نیاز به خدمات بستری توانبخشی دارند سخت‌تر بوده و لازم است که سیاست گذاران در وزارت بهداشت، وزارت رفاه و بیمه سلامت و سازمانهای بیمه گر به این موضوع توجه کنند و در بودجه ریزی و سیاستگذاری این مسئله را جهت ارائه خدمات بهتر به بیماران در دستور کار قرار دهند.

کد مطلب 4813225

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