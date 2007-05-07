  1. هنر
  2. سایر
۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۰۵

" یک چیز دیگر " در نمایشگاه کتاب عرضه شد

نوزده عنوان کتاب جدید ویژه رده سنی نوجوانان با ترجمه نسرین وکیلی در بیستمین نمایشگاه کتاب تهران عرضه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،نسرین وکیلی - مترجم کتاب های نوجوان - سال گذشته موفق به انتشار چند کتاب شد که از آن میان می توان به " شازده غوک شاخدار" اثر جان هاپکینز، " پنجاه شب کلاه قرمز" نوشته اینگامور، " آلفونس اوبری آیا این یک هیولاست؟ " نوشته گونیلا بری اسپروم، " یک چیز دیگر " نوشته کاترین کیو، " پتسون به اردو می رود " از سون نورد کوئیست و... اشاره کرد . این کتاب ها را مبتکران ، صدا و چشمه منتشر کرده اند.

"جیپ و داستان زندگی او " به قلم کاترین پاترسون و" موش مترو" نیز قرار است به زودی توسط انتشارات مبتکران راهی بازار کتاب شود. همچنین کتاب " چشم بهشتی " تالیف دیوید آلموند از دیگر کارهای آماده چاپ نسرین وکیلی است.

وکیلی در حال حاضر دو کتاب " اژدهای پدرم " اثر راث استیو جنت نویسنده کانادایی و " بعد از ظهری با اجنه " نوشته ژانت تیلور لیسل را در دست دارد که ترجمه آنها هنوز به پایان نرسیده است.

 

کد مطلب 481390

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها