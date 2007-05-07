" یک چیز دیگر " در نمایشگاه کتاب عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر،نسرین وکیلی - مترجم کتاب های نوجوان - سال گذشته موفق به انتشار چند کتاب شد که از آن میان می توان به " شازده غوک شاخدار" اثر جان هاپکینز، " پنجاه شب کلاه قرمز" نوشته اینگامور، " آلفونس اوبری آیا این یک هیولاست؟ " نوشته گونیلا بری اسپروم، " یک چیز دیگر " نوشته کاترین کیو، " پتسون به اردو می رود " از سون نورد کوئیست و... اشاره کرد . این کتاب ها را مبتکران ، صدا و چشمه منتشر کرده اند.

"جیپ و داستان زندگی او " به قلم کاترین پاترسون و" موش مترو" نیز قرار است به زودی توسط انتشارات مبتکران راهی بازار کتاب شود. همچنین کتاب " چشم بهشتی " تالیف دیوید آلموند از دیگر کارهای آماده چاپ نسرین وکیلی است.

وکیلی در حال حاضر دو کتاب " اژدهای پدرم " اثر راث استیو جنت نویسنده کانادایی و " بعد از ظهری با اجنه " نوشته ژانت تیلور لیسل را در دست دارد که ترجمه آنها هنوز به پایان نرسیده است.