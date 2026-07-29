به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار کرد: نشست امروز شورای برنامهریزی به بررسی دو موضوع مهم در حوزه آسیبهای اجتماعی و سلامت، شامل کودکآزاری و کوتاهی قد ناشی از سوءتغذیه، اختصاص یافت.
وی با اشاره به ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت کودکآزاری در هرمزگان افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، ادارهکل بهزیستی استان موظف شد برنامهای جامع در سه محور توسعه تجهیزات، آموزش و اطلاعرسانی و همچنین گسترش خدمات مشاورهای تدوین و اجرا کند تا زمینه کاهش این آسیب اجتماعی فراهم شود.
استاندار هرمزگان ادامه داد: منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این برنامهها نیز متناسب با نیازها در فرآیند برنامهریزی استان پیشبینی و تأمین خواهد شد.
آشوری با اشاره به بررسی موضوع کوتاهی قد ناشی از سوءتغذیه گفت: با توجه به رویکرد ملی برای کاهش این معضل، مقرر شد شهرستان رودان به عنوان پایلوت انتخاب شود و دو روستا به همراه شهر رودان تحت پایش قرار گیرند تا با پشتیبانی اعتباری و اجرای برنامههای تخصصی، روند چندساله رفع این مشکل دنبال شود.
وی یادآور شد: در قانون بودجه کشور بودجه ای برای اجرای برنامههای مرتبط با رفع سوءتغذیه پیشبینی شده است و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مکلف است سهم هرمزگان از این اعتبارات را برای بهبود وضعیت استان پیگیری کند.
استاندار هرمزگان با تأکید بر اهمیت این دو موضوع تصریح کرد: بلافاصله پس از پایان جلسه، پیگیری تأمین اعتبارات ملی و رفع موانع اجرای برنامهها در دستور کار قرار خواهد گرفت تا اهداف تعیینشده محقق شود.
آشوری خاطرنشان کرد: در شورای برنامهریزی، ابتدا آسیبها به صورت کارشناسی شناسایی و سپس راهکارهای رفع آنها ارائه میشود و هر جا نیاز به حمایتهای مالی یا سایر پشتیبانیها باشد، تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد تصمیمات این شورا به نتایج عملی منجر شود و گزارش اقدامات و پیشرفت برنامهها در جلسات آینده شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه شود.
نظر شما