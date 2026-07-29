مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نفوذ جریانات شمالی به استان، روند کاهش دما در مناطق مختلف آغاز شده و نسبت به روز گذشته، کاهش محسوسی در دمای هوا به ثبت رسیده است.

وی افزود: حداکثر دمای شهر قزوین امروز به ۳۷ درجه سانتی‌گراد رسید که در مقایسه با روز گذشته حدود چهار درجه کاهش داشته است.

کارشناس هواشناسی استان قزوین با بیان اینکه این شرایط جوی تا پایان هفته تداوم خواهد داشت، تصریح کرد: طی روزهای آینده آسمان استان صاف و آفتابی خواهد بود و با تداوم جریانات شمالی، در ارتفاعات شمالی پدیده مه پیش‌بینی می‌شود.

آخوندی ادامه داد: به لحاظ دمایی نیز تا پایان هفته کاهش نسبی دما در سطح استان ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به وضعیت جوی مسیرهای منتهی به اربعین حسینی گفت: امروز حداکثر دمای مرز مهران ۴۶ درجه سانتی‌گراد، مرز باشماق ۳۹ درجه و مرز تمرچین ۳۶ درجه ثبت شد که تمرچین در مقایسه با سایر مرزها هوای خنک‌تری دارد.

کارشناس هواشناسی استان قزوین خاطرنشان کرد: دمای شهرهای نجف و کربلا نیز امروز بین ۴۳ تا ۴۴ درجه سانتی‌گراد بود و پیش‌بینی می‌شود فردا تغییر محسوسی در این مناطق رخ ندهد و تنها یک تا دو درجه افزایش دما ثبت شود.