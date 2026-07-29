به گزارش خبرنگار مهر، «مهرگان» عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشر شده در فرآیند تولید و عرضه آلبوم های موسیقی است که طی روزهای گذشته به آهنگسازی و نوازندگی کمانچه صمد برقی و نوازندگی تمبک و دف سیامک برقی در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی توسط گروه «خنیاگران خیام» پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

«ترنج»، «شور»، «ورشان»، «نوا»، «ناقوس»، «دشتی»، «سارنگ»، «افشاری»،«پاژ»، «سه گاه»، «رامش»، «گرداب»، «بیات زند»، «مهرگانی»، «شوشتری»، «رواشین»، «چهارگاه» و «هژیر» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

صمد برقی از جمله هنرمندانی است که تحصیلات موسیقی را در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه هنر تهران به پایان رسانده و طی این مدت نزد هنرمندئانی چون اسدالله برقی، اردشیر کامکار، محمدرضا لطفی، علی اکبر شکارچی، حسین میثمی، هومان اسعدی، بابک خضرایی و شریف لطفی به فراگیری موسیقی پرداخته است.

برگزاری کنسرت با گروه هم نوازان شیدا به سرپرستی زنده یاد محمدرضا لطفی، سرپرستی گروه «خنیاگران خیام»، «ارکستر صبا»، مدیریت گروه و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و حضور در چندین کشور خارجی برای اجرای کنسرت از جمله فعالیت های این هنرمند در عرصه موسیقی محسوب می شود.

علی اکبر شکارچی از نوازندگان و استادان شناخته شده عرصه نوازندگی کمانچه نیز درباره این آلبوم نوشته است:

با شنیدن قطعات این آلبوم شوق برانگیز حقیقا ذوق کردم که چنین اثری ارزشمند پدید آمده و هم شگفت زده شدم که ذوق و خلاقیت و خیال چگونه می‌تواند تا به این اندازه از نظر تکنیک و محتوا غنی باشد و این پروژه را به وجود آورد. بی تردید چنین اثری میسر نمی شود مگر آنکه هنرمند با تربیت راستین پرورش یابد.

درمورد آلبوم «مهرگان» قابل ذکر است که از نظر فرم، قطعات بسیار بدیع و تحسین برانگیز شکل گرفته اند و تکنیک اجرا فوق العاده و از نظر بیان اندیشه منحصر به فرد است. رنگ آمیزی اجرا با ۲ ساز کمانچه، تمبک و دف استفاده از مناطق صوتی کمانچه، به کارگیری تکیه های شفاف، آرشه های گوناگون و اجرا در پوزسیون های دشوار بسیار شوق برانگیز و شنیدنی است.

بر این باورم این اثر ضمن اینکه به عنوان منبع شنیداری، قابل شنیدن و لذت بردن است می تواند به عنوان رپرتواری آموزشی دوره های عالی کلاس های کمانچه تدریس شوند.

اردشیر کامکار نوازنده شاخص کمانچه نیز درباره آلبوم «مهرگان» نوشته است:

آلبوم «مهرگان» به آهنگسازی صمد برقی از هنرمندان و نوازندگان خوب و خوش تکنیک خراسان ساخته شده و شامل قطعاتی برای کمانچه، کمانچه آلتو و تمبک است. برداشتی خلاقانه از ملودی ها و ظرافت های موسیقی خراسان که با به کارگیری درست و به جای تکنیک های کمانچه نوازی حق مطلب را به خوبی ادا نموده است.