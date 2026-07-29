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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۷

اپلیکیشن «برق من» پولی نیست

اپلیکیشن «برق من» پولی نیست

شرکت توانیر اعلام کرد که تصویر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر دریافت هزینه اشتراک در اپلیکیشن «برق من» کذب است و هیچ هزینه‌ای در سامانه‌های «قبض من» و «برق من» از کاربران دریافت نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، دیروز تصویری در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که ادعا می‌کرد اپلیکیشن «برق من» برای ارائه اطلاعات قطعی برق، اشتراک پولی راه‌اندازی کرده است. این خبر در بستر فضای مجازی که طی هفته‌های اخیر شایعات متعددی درباره خاموشی‌ها در آن منتشر شده، به سرعت پراکنده شد.

توانیر این ادعا را تکذیب تأکید کرد کاربران همچنان می‌توانند از طریق نوتیفیکیشن و کدهای دستوری، به‌صورت رایگان از زمان قطعی برق مطلع شوند.

این دومین موج شایعه‌پراکنی درباره برق در کمتر از یک ماه است؛ سه هفته پیش نیز خبری درباره جدول خاموشی‌ها منتشر و تکذیب شده بود.

کد مطلب 6902493
علی فروزانفر

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